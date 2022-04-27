Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı

27.04.2022 00:58
Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı

İstanbul'da alışveriş denilince akla gelen Mahmutpaşa'da esnaf eski günlerini arıyor.

İstanbul'da alışveriş denilince akla gelen Mahmutpaşa'da esnaf eski günlerini arıyor. Önceki yıllara göre bayram öncesi hareketliliğin olmadığını belirten esnaflar, eski bayramları aradıklarını söyledi.

Vatandaşların alışveriş için sıkılıkla tercih ettiği Eminönü Mahmutpaşa, bu Ramazan Bayramı'nda istenilen taleple karşılaşmıyor. Ramazan Bayramı öncesi Eminönü Mahmutpaşa'da eskisi gibi yoğunluk yaşanmıyor. Daha çok turistlere hizmet veren esnaf eski bayramları aradıklarını belirtti. Pandemide geçirilen bayramlara göre bu bayramın biraz daha iyi olduğunu belirten esnaflar, Arife Günü'nden umutlu olduklarını söyledi.

"Mahmutpaşa eski günlerini arıyor"

Bayramların Mahmutpaşa'da eski havasının kalmadığını vurgulayan esnaf Şahin Uğur, "Buraların müşteri profili yabancıya döndü. Ramazan da eskisi gibi verimli olmuyor artık. Mahmutpaşa eski günlerini arıyor diyebiliriz. İstanbul dışına çıkacaklar hediyelik eşyalar alıp buradan götürmek istiyorlar. Maliyetlerde arttı artık eskisi gibi adetli alan olmuyor. En düşük kadın penyesi 70 TL, yelek 100 TL, hırka 170 TL, erkek penyesi 100 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

"Eski bayramlara göre işlerde düşüş var"

Eski bayramlara göre işlerde bir düşüş olduğunu ifade eden Mahmutpaşa esnafı Hüseyin Kurt, "Bayrama bir kaç gün daha var arife günü ne olur bilmiyoruz. Pandemide yaşadığımız bayram ile kıyaslarsak bu bayram daha iyiyiz. Biz burada tişört, takım elbise, gömlek, pantolon satıyoruz. Fiyatlar alışveriş merkezlerinden daha iyi. Buraya her kesimden insan geliyor. Burada ne ararsan bulursun ve ucuza bulursun. Geldiğinizde 100 TL'ye de pantolon buluyorsunuz 50 TL'ye de pantolon buluyorsunuz. Bayramlarda tüm müşterilerimizin buraya gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı Göç, en çok çocuk sağlığını olumsuz etkiliyor Göç, en çok çocuk sağlığını olumsuz etkiliyor

Mahmutpaşa, alışveriş, İstanbul, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:34:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement