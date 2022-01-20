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Eskişehir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi firmalara katkı sağlayacak - Son Dakika

Eskişehir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi firmalara katkı sağlayacak

20.01.2022 13:08
Eskişehir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi firmalara katkı sağlayacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanlığı tarafından organize sanayi bölgesi ile KOBİ-OSB'deki firmaların dijital dönüşümünü sağlamak ve enerji verimliliğine katkı vermek amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) mali desteğiyle Dijital Dönüşüm Merkezi kurulacak.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanlığı tarafından organize sanayi bölgesi ile KOBİ-OSB'deki firmaların dijital dönüşümünü sağlamak ve enerji verimliliğine katkı vermek amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) mali desteğiyle Dijital Dönüşüm Merkezi kurulacak.

EOSB'den yapılan açıklamaya göre, Eskişehir OSB'nin dijital dönüşümünü sağlayacak ve enerji verimliliğine katkı verecek merkez için Midsoft Yazılım Donanım Şirketi ile sözleşme imzalandı.

Eskişehir OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Bölge Müdürü Erhan Tatar, OSB Çevre Birim Sorumlusu Suzan Eroğlu Önpeker, Midsoft Yazılım Donanım Kurucusu Taşkın Akkurt katıldı.

Nadir Küpeli, imza töreninde, hayata geçirecekleri merkez ile kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek, amaçlarının hızla gelişen dijital teknolojilere uyumu sağlamak ve firmaların bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu vurguladı.

Dijital Dönüşüm Merkezi projesinin BEBKA 2021 Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında kabul edildiğini ifade eden Küpeli, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezi'nin donanım ve yazılımlarının temini, montajı, kurulumu için Midsoft Yazılım Donanım firması ile sözleşme imzaladık. Proje kapsamında organize sanayi bölgemiz sınırlarını kapsayacak ve tüm kuruluşların ortak kullanabileceği yenilikçi bir teknoloji olan 'LPWAN Düşük Güç Geniş Alan Network' kablosuz iletişim ağı ve bu sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı kurulacak. 31,1 milyon metrekare alana sahip Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin tamamını kapsayacak şekilde 25 ağ geçidi olarak adlandırılan cihazlar ile LPWAN kablosuz iletişim ağı kurulacaktır. Cihazlar arasındaki haberleşmede ise LoRaWAN iletişim protokolü tercih edilecektir."

Küpeli, oluşturulacak platformunun ilk uygulamalarının yine proje kapsamında Eskişehir OSB tarafından gerçekleştirileceğine değinerek, uzaktan sayaç okuma, verilerin değerlendirilmesi, anlamlandırılması, enerji verimliliği çalışmalarına yön vermesi başlıklarında detaylı çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Elde edilen verilerin sayısal olarak paylaşılacağını aktaran Küpeli, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanması ardından öncelikli olarak EOSB bünyesinde birçok dijitalleşme uygulaması başlatılacak. Enerjinin daha da maliyetli hale geldiği böyle bir dönemde bu projeyle, sayaçların tamamının uzaktan okunması, enerji tüketim analizleri ile enerji arzının koordinasyonu, firmalara enerji verimliliği çalışmaları yapmaları için altyapı imkanı sunulması, firmalar açısından OSB içinde araçlara koyacakları sensörler vasıtasıyla hem bu araçların hem de taşınan malların takibi sağlanabilecek. Firmalar yine üretim hatlarına ya da makinelerine koyulacak sensörlerle uzaktan makinelerinin çalışma ve üretim verilerini de takip etme imkanı bulacaklar. Ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi birçok alt başlıkta projeler başlatılacaktır."

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Organize Sanayi Bölgesi, geri dönüşüm, Eskişehir, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi firmalara katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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