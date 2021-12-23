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Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor

23.12.2021 17:21
Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor

Sanayi ve Teknoloji İş birliği Kurulu SANTEK Toplantısı, Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji İş birliği Kurulu SANTEK Toplantısı, Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantının gündemi Eskişehir'de kurulacak olan 'Model Fabrika' oldu.

Gerçekleştirilen toplantıda; Eskişehir Sanayi Odası tarafından BEBKA - İl Milli Eğitim Müdürlüğü- KOSGEB iş birliğiyle hayata geçirilen ESO Akademi'nin imkanları dahilinde kurulacak olan Model Fabrika projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. ESO'nun tasarladığı Model Fabrika Projesinin gelişim süreci hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı SANTEK toplantısında, Eskişehir Sanayi Odası'na bağlı olarak Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar bölgeleri içerisinde yer alan Ticaret ve Sanayi Odalarının üye firmalarına hizmet edecek bir KOBİ Yetkinlik Merkezi kurulması ve operasyonel hale getirilmesi amacıyla projenin hayata geçirildiği belirtildi.

"Firmalara yüzde 300'e kadar verimlilik artışı sağlayacak"

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kurulacak model fabrika ile kentimiz sanayisine büyük katkı sağlanacak. Model Fabrika Eskişehir ile birlikte Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik şehirlerine de hizmet edecek bölgesel bir merkez olacak. Kaynak ve enerji kullanımı gibi alanlarda Eskişehirli firmalara yüzde 300'e kadar verimlilik artışı sağlayacak hizmetler sunacak. Üretimde dijital dönüşümün sağlanması ve tüm sanayide uygulanabilirliği açısından büyük bir ivme yakalanacağına inanıyoruz. Model fabrika konseptinde, yalın üretim ve yalın dönüşüm kapsamında büyük bir israf ortadan kalacak. Tasarımdan sevkiyata tüm ürün-hizmet oluşturma aşamalarındaki israflar, hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz isler tarih olacak bu da sanayimizi büyük oradan olumlu etkileyecektir. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"İsrafın önlenmesi adına önemli bir proje"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de ilk kez, Türkiye'de ise 9'uncu olacak Eskişehir Model Fabrika'nın kurulmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Ayyıldız konuşmasında, "Projeyi Eskişehir ve bölge sanayisi için çok kıymetli buluyorum. Bu konuda devlet ve ilgili kurumlarımız olarak gereken her türlü desteği verdik ve vermeye hazırız. İsrafın önlenmesi ve firmalarımız da verimliliğin arttırılması konusunu özellikle bugünlerde çok değerli buluyoruz. Eskişehirli üreticilerimizin yanındayız. Eskişehir Sanayi Odası'nın üniversitelerle ve ilgili kurumlarla iş birliği halinde tasarladığı projenin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Üretici firmalarda önemli bir insan kaynağı yetiştirilmesinde rol oynayacak"

Proje hakkında bilgilendirme sunumu yapan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Model Fabrika hakkında şunları söyledi:

"Eskişehir Model Fabrika, şehrimizdeki üreticilerin daha verimli, daha kaliteli ve daha uygun maliyetli çalışmasını sağlayacak. Tasarımdan sevkiyata üretim süreçlerindeki tümce rafları en alt seviyeye indirecek. Özellikle yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında küçük ve orta ölçekli üreticilerin en büyük destekçisi olacak. Verimlilik ve dijital yetkinlik alanlarında üretici firmalarda önemli bir insan kaynağı yetiştirilmesinde rol oynayacak."

Toplantıda ayrıca bir sunum yapan ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir'in ihracat kabiliyetini değerlendirdi. Eskişehirli firmaların ihracatını artırmak için ESO'nun üyelerine sunduğu özel hizmetleri anlattı. Kesikbaş ayrıca, üyelerin beklenti ve taleplerini de maddeler halinde sıraladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor
Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor

Amelia Hamlin, Eskişehir, Türkiye, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Model Fabrika projesi hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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