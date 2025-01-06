Eskişehir İhracatı 2024\'te 4,5 Milyar Dolar

Ekonomi

Eskişehir, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat rakamları kapsamında 4,5 milyar dolarla, Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller arasında 12'inci sırada yer aldı.

T.C. Ticaret Bakanlığı 2024 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Eskişehir'in 2024 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,11 artarak 4,5 milyar dolar oldu. Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir ihracatta göstermiş olduğu yükselişle ülkemizde en fazla ihracat yapan iller arasında 12'inci sırada yer aldı. Son yıllarda yakalanan ivmenin devam etmesini ve önümüzdeki sene Eskişehir ihracatının yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İhracatın anahtarı yeşil ve dijital dönüşüm olacak

Açıklanan rakamları sektörler bazında değerlendiren ve Eskişehir'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 30'dan fazlasının orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, "Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle havacılık, savunma, beyaz eşya, makine imalat ve kimyevi maddelerde yüksek ihracat hacmine sahibiz. En önemli pazarlarımızın Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Almanya olduğunu görmekteyiz. Tüm dünyada 170'den fazla ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. Özellikle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarına yapacağımız stratejik yatırımlarla Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri gibi önemli pazarlardan ciddi oranlarda pay alabiliriz. Enerji ve karbon yönetiminin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemden geçmekteyiz" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz 2025'te 5 milyar doları aşmak"

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan vizyon belgelerinde, Eskişehir'in 2025 sonu itibariyle 5 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğunu ve bu hedefe yaklaşıldığını ifade eden Kesikbaş, "Eskişehir ihracat performansını ülkemizin genel performansı ile karşılaştırdığımızda daha iyi bir seviyede olduğumuzu görmekteyiz. Nitekim ülkemizde ihracat, 2024 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarken, bu oran Eskişehir için yüzde 26,63 olmuştur. Yükselişin devam etmesini ve 2025 yılı sonunda hedefimiz olan 5 milyar doları aşmayı ümit ediyoruz. Türkiye'nin ihracatını artırabilmesi için yüksek katma değerli ürünlere odaklanması, teknoloji ve inovasyon yatırımlarını artırması, dijital dönüşümü hızlandırması gerektiğini düşünüyoruz. İhracat pazarlarını çeşitlendirmenin ve özellikle gelişmekte olan ülkelere açılmanın dış ticaret dengesi açısından önemli olduğuna inanmaktayız. Bu çerçevede, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara entegrasyonu sağlanmalı, lojistik ve altyapı yatırımları geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR