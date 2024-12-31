Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Kasım ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,7 artarak 144 milyon 343 bin dolar, ithalat yüzde 9,3 artarak 2024 Kasım ayında 120 milyon 830 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 azaldı, ithalat yüzde 2,7 arttı. - ESKİŞEHİR