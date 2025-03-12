Esnafa Çevrimiçi İSG Eğitimi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak 50 kişiden az işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm esnaf ve sanatkarlarımız çevrimiçi eğitim alarak, bu hizmeti kendi iş yerlerinde uygulayabilecekler" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK'in işverenler için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiğini açıkladı. Palandöken, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini kendileri vermek isteyen işveren veya işveren vekillerinin almak zorunda oldukları 16 saatlik online eğitimin ön başvurularının TESK'in internet sitesi üzerinden alınmaya başlandığını belirterek, "İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olarak Bakanlık ile yapılan çalışmalar kapsamında 50 kişiden az işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm esnaf ve sanatkarlarımız çevrimiçi eğitim alarak, bu hizmeti kendi iş yerlerinde uygulayabilecekler" dedi.

"Eğitim hizmetine TESK'in web sitesi üzerinden rahatlıkla ulaşılabilecek"

Palandöken, "Bu sayede maliyetten tasarruf sağlanacak, esnaf ve sanatkarlarımız elektronik ortamda edindikleri iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini hem kendi hayatta kalma becerileri hem de yanlarında çalışanların güvenliği için aktararak uygulayabilecekler. Çalışma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında 16 saatlik eğitim hizmetine TESK'in web sitesi üzerinden rahatlıkla ulaşılabilecek. Türkiye'nin her yerinde, hangi şehirlerde olursa olsun bu eğitimi alma imkanına sahip olacaklar" açıklamasında bulundu.

"Bu eğitimle farklı bir kursa gitmek ortadan kalkmış olacak"

Verilecek eğitim sayesinde esnaf ve sanatkarların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlarını aldıkları eğitimle çözebileceklerini dile getiren Palandöken, "Bu eğitimle farklı bir kursa gitmek de ortadan kalkmış olacak. Çalışma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan protokolle bu eğitimin verilmesi resmileştirildi ve uygulanmaya başlandı. Bu gelişme, esnaf ve sanatkarlarımızın üzerindeki önemli bir yükü hafifletecek ve günümüzün teknolojik harcamaları, iş sağlığı ve güvenliği gibi hassas bir konuda önemli bir adım olacaktır. TESK olarak bu hizmetin verildiğini genel olarak paylaşmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA