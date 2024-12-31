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Ekonomi

Esnafa Yeni Yıl Temennisi

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Palandöken, 2024'te esnafın huzur ve bereket getirmesini diledi, sorunlarla birlikte mücadele vurgusu yaptı.

31.12.2024 14:46
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Palandöken: "Yeni yıl esnafımıza bol kazanç ve bereket getirsin"

"Esnafımız yalnızca ticaretin değil huzurun da teminatıdır"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız yalnızca ticaretin değil huzurun da teminatıdır" dedi.

Yeni yıl vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli halkımız, kıymetli vatandaşlarımız, değerli esnaf ve sanatkarlarımız,

2024 yılında bildiğimiz üzere yüksek enflasyonla mücadele hep birlikte omuz omuza güç birliği yaptık. Hem halkımız hem esnaf ve sanatkarlar bütün sorunları geride bırakmak için 2025 yılını bekliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde esnaf ve sanatkarlar camiası olarak halkımızın huzur içinde olmasının teminini için birlikte güç ve destek verdik. Bildiğiniz üzere esnafımız yalnızca ticaret değil ülkenin huzurunun teminatıdır. Bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik, sesimizi duyurmaya çalıştık.

Esnaf ve sanatkarlar olarak 2025 yılı ülkemizin birlik ve beraberlik içinde güzel bir yıl olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere TESK esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu olarak hep gündemde, enflasyonla mücadelede, enflasyonun getirdiği sıkıntıların birlikte aşılması ve girdi maliyetlerinin düşmesi için mücadele verdik. Değerli yurttaşlarım, hem ticaretin hem de ülkenin huzurunun ve güveninin teminatı olan esnaf ve sanatkar ile birlikte önümüzdeki yıl inşallah sorunları aşacağız. Sorunları bir kenara bırakıp çözümdeki önemli meselelerin de halledilmesi için birlikte çalışacağız.

Kaynak: İHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bendevi Palandöken, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

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