Esnafın Kira Stopajı Mağduriyeti - Son Dakika
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Ekonomi

Esnafın Kira Stopajı Mağduriyeti

TESK Başkanı Palandöken, yüksek kiralar ve artan stopajın esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı.

19.04.2025 09:04
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan enflasyon ile birlikte iş yeri kiralarının yükselmesine bağlı olarak stopajın da giderek arttığına dikkat çekerek, "Bilindiği üzere esnafın mağduriyetinin en büyüğü de kira artışlarıyla ilgili. Enflasyonun artışıyla birlikte iş yeri kiralarında yüzde 70, hatta yüzde 100'e varan artışlar gerçekleşti. Biliyorsunuz, bir de bunun stopajı var. Yani 20 bin TL'lik kirada yüzde 20'ye denk gelen 4 bin TL stopaj yatırıyorsunuz. Halbuki bu durum çifte vergilendirme gibi. Zaten mülk sahibi, almış olduğu gelirden bu verginin bedelini ödüyor. Dolayısıyla kiracı olan kişinin üzerinden bu yük kalksa, en azından 20 bin TL'lik kira artışındaki fark esnafın cebinde kalır" dedi.

Esnafın sırtında kambur olan stopaj yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biliyorsunuz artık esnafın böyle 30-50 sene ayakta kalması mümkün değil. Esnafın ömrü 3 ila 3,5 sene sürüyor. Açıyor, kapatıyor. ya haksız rekabetten, ya iş yerinin iş yapamamasından ya da fizibilitesinin düzgün yapılamamasından kaynaklanıyor. Bir de bu stopaj mağduriyeti eklenince esnafın ayakta kalması çok zorlaşıyor. Bilindiği üzere yapılan işlerde ve verilen hizmet sektöründe bu tür yükler olmuyor. Dolayısıyla enflasyonda bir düşüş beklemek de sürekli öteleniyor. Neden olmuyor? Çünkü esnaf ayakta kalmazsa ekonomi de ayakta kalmaz. Bilindiği üzere 2,5 milyonun üzerinde mükellef esnaf ve sanatkar var ve bunların büyük çoğunluğu kısa ömürlü oluyor. Bir taraftan kira baskısı, diğer taraftan haksız rekabetin karşısında her gün kan kaybediyorlar" şeklinde konuştu.

"Kira stopajının tamamen kaldırılması kesin çözüm olur"

Yeni bir düzenleme ile stopajın tamamen kaldırılmasının kesin çözüm olduğunu vurgulayan Palandöken, "Pandemide olduğu gibi yüzde 25 olan stopaj oranı önce yüzde 20'ye, ardından yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu uygulama esnafı rahatlatmıştı. Hiç olmazsa yine böyle bir adım atılmalı. Çünkü ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı var. Esnaf iş yapamıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor. Kiraların çok yüksek olması da insanları mağdur ediyor. Maliye Bakanımızın, hem insanları ferahlatacak hem de iş yeri sahiplerini koruyacak bir uygulamayla bu oranı en azından yüzde 10'a indirmesi büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Peki, bu meseleyi tamamen çözer mi? Hayır. Çünkü gerçekten de kira stopajının tamamen kaldırılması gerekiyor. Gelir vergisine tabi olan işlerde bu vergi zaten ödeniyor. Bu nedenle esnaf, bu hizmetleri alırken ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Hatta elektrik, su ve doğalgazın da iş yerleri için daha ucuz olması gerekiyor. Çünkü bunlar, hizmete giren ve doğrudan gelir üretmeyen ama işin devamı için zorunlu olan kalemlerdir" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Politika, Ekonomi, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafın Kira Stopajı Mağduriyeti - Son Dakika

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