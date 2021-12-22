Esnafta yılbaşı hareketliği başladı

Yeni yıla girmeye sayılı günlerin kalmasıyla yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler şimdiden yüzde 30 oranında esnaflarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle talep gören ürünlerin başında ise yılbaşı ağaçları ve süsleri geliyor.

Yılbaşı için tüm dünya genelinde heyecanlı bekleyiş başladı. Dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı süslemelere kadar birçok hediye satılan esnaflarda vatandaşların yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2021 itibariyle yeni bir yılı karşılayacak vatandaşlar eksikliklerini gidermek için esnafın yolunu tuttu. Yılbaşını fırsat bilen Denizlili esnaflar ise taleplere yetişmeye çalışıyor. Son günlerde yaklaşan yeni yılla beraber dükkanlarda hareketlilik oluştu. Yeni yıla az bir süre kala oluşan yoğunluktan ise satıcılar memnun olduklarını söyledi.

"Taleplerde yüzde 40'lık bir artış var"

Denizli'de 5 yıldır yılbaşı ve benzeri ürünleri satarak geçimini sağlayan Serpil Solmaz, yeni yılın yaklaşmasıyla işlerde hareketliliğin yaşandığını belirtti. Solmaz, son günlerde satışlarında talep artışının yükseldiğine dikkat çekerek, "Bu işi 5 yıldır yaparak geçimimi sağlıyorum. Yılbaşının yaklaşması nedeniyle ortalıkta bir hareketlik başladı. Gerek fitrin süsü olsun gerek evi süslemek için ağaç süsleri almak istenenlerin sayısı arttı. Son günlerde satışlarımızdan dolayı mutluyuz. Yani yoğunluktan dolayı uğraşıp koşturuyoruz. Yılbaşından dolayı taleplerde yüzde 40'lık bir artış var" dedi.

Vatandaşların daha çok ağaç süsü ve ışıklandırma ürünlerine rağbet gösterdiğine dikkat çeken Solmaz, "Fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 35 ile 40 arası artış oldu. Vatandaşlarımız daha çok ağaç süsü, LED ve ışıklandırma ürünlerini alıyor. Mümkün olduğunca vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşı ürünleri rövanşta"

Yılbaşı ürünlerine daha çok genç kesimden talep geldiğini anlatan Solmaz, " Gelen talepler doğrultusunda ürün getirmeye çalışıyoruz. Yılbaşı ürünlerini gençler daha çok alıyor. Mağaza ve vitrin süslemesi içinde alan oluyor. Esnaf olaraktan yoğunluktan memnunuz. 2022 yılı yaklaşmasından dolayı yılbaşı ürünleri rövanşta olduğu için esnaf bu tür ürünlere doğru yöneliyor" diye konuştu. - DENİZLİ