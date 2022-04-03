ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha - Son Dakika
Üye Girişi

ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha

03.04.2022 13:23
ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) işbirliğinde yürütülen "Sektörel Diyalog Ortaklığı" programına yapılan proje başvurusu onaylandı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) işbirliğinde yürütülen "Sektörel Diyalog Ortaklığı" programına yapılan proje başvurusu onaylandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin tanıtımı, ihracatının ve marka değerinin artırılması, uluslararası iş bağlantılarının geliştirilmesi hedefleriyle odamız ve başta Avrupa Birliği olmak üzere hibe kaynaklarını aktif olarak kullanmakta. Birçok ilke imza atan Eskişehir Sanayi Odası bu alanda da örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirecek. Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticaretimize yön verecek yeni projemize başlıyoruz" dedi.

"ASEAN ile yürütülecek ilk uluslararası hibe projesi"

Projenin Türkiye ile ASEAN arasında sektörel diyalogların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ilk çalışma olduğunu belirten Kesikbaş, "1 Şubat 2022 tarihinde resmen başlayan ve 18 ay sürecek olan bu proje, ASEAN ile ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri (B2B), online dış ticaret portalı kurulması, ülke pazar toplantıları, ticari istihbaratı eğitimleri, ASEAN ülkeleri ile ticareti kolaylaştırıcı danışmanlık programları gibi pek çok aktiviteyi içermekte. Projenin sonunda da Türkiye ile ASEAN arasında bir mutabakat zaptı imzalanması hedeflenmekte. Avrupa ve ABD ile olan ticaretini belirli bir seviyeye taşıyan Eskişehir, bu proje ile Asya-Pasifik ülkelerini de mercek altına alacak. Güneydoğu Asya çok hızlı gelişen ve ciddi fırsatlar sunan büyük bir pazar. Bu proje Eskişehir ile ASEAN ülkeleri arasında köprüler kurmamızı sağlayacak önemli bir araç olacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü Piyasadaki yüksek fiyat oyunu son bulacak! Şeker ürünlerinin ambalajlarında fiyat yer alacak Piyasadaki yüksek fiyat oyunu son bulacak! Şeker ürünlerinin ambalajlarında fiyat yer alacak

Güneydoğu, Eskişehir, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 13:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement