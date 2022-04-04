Essa-Daniel Klein Group bayi toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi - Son Dakika

Bünyesinde 9 markayı bulunduran Essa- Daniel Klein Group, 'Tüm parçalarımızla bir bütünden fazlasıyız' mottosuyla Antalya'da bir otelde bayi toplantısını gerçekleştirdi. Binin üzerinde bayinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çevik 'birlik beraberliğin önemini vurgulayarak "Sektörde ülkemizin ve dünyanın en çok tercih edilen markası olmayı başardık. Gelecekte hep birlikte daha da iyisini yapacağımızdan eminiz" dedi.

Bayilerin özverili çalışmasına dikkat çeken Çevik ailesi, "Bağımız 51 yıl önce kuruldu ve bu bağ bayilerimizin özverili çabalarıyla hep güçlendi. Sektörde ülkemizin en çok tercih edilen markası olmayı başardık. Gelecekte hep birlikte daha da iyisini yapacağımızdan eminiz" diye konuştular.

Dünyaca ünlü Mathey Tissot'un Türkiye distribütörlüğünü alan Essa-Daniel Klein Group, toplantıda bayilerine ilk tanıtımını da gerçekleştirdi. Toplantıda şirketin Çin de bulunan fabrika videosu büyük ilgi gördü.

GALA GECESİNDE BÜLENT SERTTAŞ SAHNE ALDI

Toplantının ardından yapılan gala gecesinde ünlü sanatçı Bülent Serttaş sahne aldı. Gecede bayilere özel çekilişler yapılarak, çeşitli hediyeler verildi. Fuaye alanında ise markaların yeni koleksiyonları sergilenerek bayilerle röportajlar yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından toplantıya katılan bayi temsilcileri, yapılan yeniliklerden ve Essa-Daniel Klein Group olarak dünyanın saat üretiminde gurur kaynağı olmasında dolayı memnun kaldıklarını belirtti. Etkinlik tüm sosyal medya hesaplarından #birbütündenfazlasıyısız etiketiyle paylaşıldı.