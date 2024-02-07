Eti Alüminyum Fabrikası\'nda işçiler ücret artışına karşı mücadele başlattı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum Fabrikası'nda çalışan işçiler adına yetkili sendika olan HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası, işveren tarafının ücret artış teklifinin işçilerin beklentilerini karşılamaması üzerine, fabrikada yüzlerce işçiyle birlikte mücadele ateşini yaktı.
Özçelik-İş Sendikası öncülüğünde işçiler hep bir ağızdan "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" sloganlarıyla işveren tarafına çağrı yaptı. Konuyla ilgili fabrikada çalışan üyeleriyle bir mesaj paylaşan Özçelik-İş Sendikası, "Özçelik-İş Sendikası olarak işverenin katı tutumuna karşı hep beraber fiili mücadele sürecini başlatmış bulunmaktayız. Haklı taleplerimiz karşılanana kadar sendikamızın, bu haklı mücadelede sizlerle sonuna kadar beraber olduğunu bilmenizi isteriz" diyerek talep ve beklentilerin karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
İşçilere yapılan açıklamada, yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon, suni artışlar ve alım gücünün düşmesi sonucu çalışanların ücretlerinin adeta pula döndüğü ifade edildi. Süreçle ilgili olarak detayları da paylaşan Özçelik-İş Sendikası, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 40 gündür başta şubemiz olmak üzere Genel Başkan ve Genel Merkez düzeyinde sizlerden gelen talepler, işveren ve vekillerine defalarca iletilmiş, müzakereler yapılmış ancak beklentilerimizi karşılayacak olumlu bir sonuç alınamamıştır. En son Genel Başkanımızın yaptığı görüşmede de yüzde 55 ücret artış oranı dayatılarak bir protokol imzalatılmaya çalışılmış, Sendikamız ve Genel Başkanımız böyle bir oran ve protokolü kabul etmemesine rağmen işveren tek taraflı zam uygulayarak sizleri ve bizleri yok saymıştır."
"Yokluk ve yoksulluk teklifini asla kabul etmeyeceğiz"
İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, asgari ücrete yapılan zam ortadayken, ağır geçim şartları ve zorlu çalışma şartlarının göz ardı edilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alınteri akıtan işçiler olarak, fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz. Bize teklif edilen ücret artışı, bizi yokluk ve yoksulluğa mahküm etmekten başka bir şey değildir. Bu teklifi asla kabul etmeyeceğiz. Mücadelemizi hakkımızı alana kadar sürdüreceğiz." - KONYA
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