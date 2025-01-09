Etkileyicilere Eğitim Programı Tamamlandı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.

Ticaret Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, programın ikincisinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Kısa süre içinde programa katılan sosyal medya etkileyicilerine (influencer) sertifikaları takdim edilecek. Sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmeleri amacıyla bu tür eğitim programları, önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edilecek."