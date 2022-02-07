ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası 2022 yılında da eğitim faaliyetlerine hız kesmenden devam ediyor.

Uyumsoft ve ETO işbirliğinde ETO Meclis Salonu'nda Gelir İdaresi Başkanlığının 509 no'lu Tebliği ile ilgili 2022 yılında bizi bekleyen e-Dönüşüm süreçleri eğitimi düzenlendi.

Uyumsoft'un bu süreçte mükelleflere olan hizmetleri anlatıldı. Yeni mobil uygulamalar ile ilgili bilgiler verildi. Eğitime bölgede hizmet veren muhasebeciler ve iş insanları ilgi gösterdi. - BALIKESİR