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ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor

07.02.2022 09:15
ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası 2022 yılında da eğitim faaliyetlerine hız kesmenden devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası 2022 yılında da eğitim faaliyetlerine hız kesmenden devam ediyor.

Uyumsoft ve ETO işbirliğinde ETO Meclis Salonu'nda Gelir İdaresi Başkanlığının 509 no'lu Tebliği ile ilgili 2022 yılında bizi bekleyen e-Dönüşüm süreçleri eğitimi düzenlendi.

Uyumsoft'un bu süreçte mükelleflere olan hizmetleri anlatıldı. Yeni mobil uygulamalar ile ilgili bilgiler verildi. Eğitime bölgede hizmet veren muhasebeciler ve iş insanları ilgi gösterdi. - BALIKESİR

ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor

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Balıkesir, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
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