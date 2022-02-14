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ETSO Başkanı Arslan: "Üyelerimizin gıdadaki vergi indirimine uymasını istiyoruz" - Son Dakika

ETSO Başkanı Arslan: "Üyelerimizin gıdadaki vergi indirimine uymasını istiyoruz"

14.02.2022 10:53
ETSO Başkanı Arslan: "Üyelerimizin gıdadaki vergi indirimine uymasını istiyoruz"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, KDV indiriminin, temel gıda maddelerinde vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kampanyasına tüm üyelerin uymasını istediklerini söyledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, KDV indiriminin, temel gıda maddelerinde vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kampanyasına tüm üyelerin uymasını istediklerini söyledi.

ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek bu sürece tüm üyelerin destek olmaları gerektiğini aktardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi üretim maliyetleri ve süreçleri dikkate alarak imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. KDV indirimi temel gıda maddelerinde vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracak çok önemli bir adım olmuştur. Özellikle girdi maliyetlerini etkileyen ve etiketlere yansıyan akaryakıt, doğalgaz ve elektrik bedelleriyle ilgili de yeni bir düzenlemenin çok ivedi şekilde önemli bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ticaret, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ETSO Başkanı Arslan: 'Üyelerimizin gıdadaki vergi indirimine uymasını istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ETSO Başkanı Arslan: "Üyelerimizin gıdadaki vergi indirimine uymasını istiyoruz" - Son Dakika
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