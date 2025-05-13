EÜAŞ'ın Elektrik Üretimindeki Rolü - Son Dakika
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Ekonomi

EÜAŞ'ın Elektrik Üretimindeki Rolü

EÜAŞ, 2024'te Türkiye'nin elektrik tüketiminin %44'ünü karşılayarak stratejik rolünü pekiştirdi.

13.05.2025 17:27
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Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli, geçen yıl Türkiye'de tüketilen yaklaşık 342,5 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 44'ünün EÜAŞ tarafından karşılandığını belirterek, "Enerji arz güvenliğinde üstlendiğimiz stratejik rol bir kez daha teyit edilmiştir." dedi.

EÜAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

EÜAŞ Genel Müdürü Benli, Komisyondaki sunumunda, EÜAŞ'ın 2025 Mart sonu itibarıyla toplam 45 hidrolik, 10 termik ve 2 rüzgar enerjisi santraline sahip olduğunu ifade ederek, söz konusu santrallerin işletilmesi süreciyle ilgili birçok tesis, ekipman ve donanımın mevcut olduğunu söyledi.

Şirketin sermayesinin 42,6 milyar lira olduğunu bildiren Benli, "EÜAŞ, portföyünde yer alan üretim santrallerinde ürettiği elektrik enerjisinin yanı sıra kamu adına elektrik enerjisi alım yükümlülükleri kapsamında aldığı elektrik enerjisini başta elektrik dağıtım görevli tedarik satış şirketleri olmak üzere Bakanlığımıza bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına, mevcut sözleşmeler kapsamındaki müşterilere ve serbest piyasaya satmakta, ayrıca Suriye'ye elektrik enerjisi ihraç etmektedir." diye konuştu.

Benli, 2024 yılı çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu çerçevede 2024 itibarıyla 21 bin 717 megavat olan kurulu gücümüzle Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 19'unu tek başımıza temsil ettik. Gerçekleştirdiğimiz 55 milyar kilovatsaatlik üretimle ülke genelinde elektrik üretiminin de yüzde 16'sına katkı sunduk." ifadesini kullandı.

Operasyonel kabiliyetlerinin üretimle sınırlı kalmadığını vurgulayan Benli, "98 milyar kilovatsaat enerji alımı ve 151,2 milyar kilovatsaat enerji satışı ticaret hacmine de ulaşmıştır. Bunun neticesinde 2024'te Türkiye'de tüketilen yaklaşık 342,5 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 44'ü EÜAŞ tarafından karşılanarak enerji arz güvenliğinde üstlendiğimiz stratejik rol bir kez daha teyit edilmiştir." şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli rüzgar türbinleri bu yıl devreye alınacak"

EÜAŞ Genel Müdürü Benli, EÜAŞ'ın 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda santrallerinde rehabilitasyon ve modernizasyon projelerini yürütmeye devam edeceklerini belirterek, "Bakım yönetimi uygulamalarını geliştirecek, yerli imkanlarla santral teknolojileri geliştirmeye odaklanacak, yeni ve yenilenebilir elektrik üretim teknolojilerini mevcut santrallerimize entegre etmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan 1350 megavat kurulu güçteki İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali ünitelerine ilave üniteler kurularak kapasite artışına gidileceğini anlatan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca teşekkülümüzce Ankara'da 2023'te bir jeneratör sargı fabrikası kurulmuş olup ihtiyaç duyan santrallerimizin jeneratör sargıları kendi imkanlarımızla üretilmeye başlanmıştır. Alaçatı RES'te yerli ve milli rüzgar türbinleri kurulması için ASELSAN ile yürütülen proje kapsamında ilk türbin için yüzde 65, ikinci türbin için en az yüzde 80 yerlilik oranına sahip rüzgar türbinleri üretilerek devreye alınması için de çalışmalara devam edilmekte olup türbinler bu yıl içinde devreye alınacaktır."

Benli, Afşin- Elbistan (B) Termik Santrali Yardımcı Yakıt Sistemlerinin Doğalgaza Dönüşümü Projesi'nin tamamen yerli ve milli imalat yapılarak tamamlandığının altını çizerek, yüksek maliyetli ve ileri teknolojiye sahip otomasyon sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla EÜAŞ mühendislerince başlatılan çalışmalar sonucunda EÜAŞ Otomasyon Sistemi'nin (EOS) hizmete sunulduğunu anlattı.

2020'de Kepez II Hidroelektrik Santrali'nde devreye alınan EOS'un 2022-2024 döneminde 13 hidrolik santrale entegre edildiğini anlatan Benli, bu yıl 3 hidrolik santralde yaygınlaştırma projelerinin sürdüğünü belirtti.

Benli, EÜAŞ'ın, rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüğünü; "2053 Net Sıfır Hedefi" doğrultusunda bazı santrallerinde karbon ayak izi raporu hazırlandığını, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini anlattı.

Suriye'ye elektrik ihracına ilişkin de Benli, 3 şirketin Suriye'ye elektrik ihraç ettiğini ve başka herhangi bir ülkeye elektrik ihracatı yapılmadığını kaydetti.

"Türkiye'nin en ücra köşesine taşıyacak güce sahibiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 118 bin megavatı aştığını belirtti.

Bunun 67 bin megavatlık kısmının rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden geldiğini ifade eden Şatıroğlu, "Bu kaynaklardan üretilen elektrik gücümüzü Türkiye'nin en ücra köşesine taşıyacak güce sahibiz." dedi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra EÜAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EÜAŞ'ın Elektrik Üretimindeki Rolü - Son Dakika

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