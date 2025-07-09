Eurofighter Görüşmeleri Olumlu - Son Dakika
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Ekonomi

Eurofighter Görüşmeleri Olumlu

09.07.2025 10:11
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İngiltere Başkonsolosu Poleo, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satışında ilerlemenin olumlu olduğunu söyledi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediğini belirterek, "Bu konuda dört ülkenin hepsinin de Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını aldığını görmek konusunda istekli olduğundan eminiz." dedi.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğiyle düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nde Kenan Poleo, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Finans merkezi olan Londra'nın aynı zamanda Avrupa'da İslami finansın merkezi haline geldiğini ifade eden Poleo, Avrupa'daki sukuk ihraçlarının yaklaşık yüzde 75'inin Londra'da gerçekleştirildiğini ve bu payın artmasının beklendiğini anlattı.

Poleo, İngiltere ve Türkiye'nin de İslami finansta işbirliği için potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ederek, buradaki potansiyelin yaratacağı fırsatlar konusunda oldukça heyecanlı olduğunu, Türk banka ve işletmeleri bu konuda desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

"Ülkeler, Türkiye'nin Eurofighter uçakları almasının önemini fark etti"

Poleo, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon satışına ilişkin müzakereleri de değerlendirerek, "Şu anda, (Türkiye'ye) Eurofighter Typhoon satışına ilişkin görüşmeler oldukça olumlu. Bu konuda dört ülkenin hepsinin de Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını aldığını görmek konusunda istekli olduğundan eminiz. Bu diyalogları ve görüşmeleri sürdürelim. Türkiye bizim için çok önemli bir ortak ve kilit bir NATO müttefiki." diye konuştu.

Bu açıdan sürecin olumlu şekilde ilerleyeceği konusunda oldukça iyimser olduğunu vurgulayan Poleo, "Tüm ilgili ülkelerin, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ları almasının önemini fark ettiğine inanıyorum." dedi.

Dünyaya örnek olabilecek modern bir serbest ticaret anlaşması hedefleniyor

İngiltere ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakere sürecini de değerlendiren Poleo, "Esasen, resmi müzakerelerin ilk turu henüz tamamlandı. Türk ve İngiliz müzakereciler sürecin gidişatıyla ilgili oldukça mutlu ve pozitif. Her iki taraf da müzakerelerin ikinci turu için yakın zamanda yeniden bir araya gelmek için büyük heyecan duyuyor. İkinci turun nerede ve ne zaman olacağı henüz ekipler tarafından netleştirilmedi ancak sürecin hızla ilerleyeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Poleo, yeni serbest ticaret anlaşmasının her iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde kazan-kazan esasına dayalı olmasını hedeflediklerini belirterek, iki ülkenin derin ilişkilerinin bulunduğunu, Türkiye'nin İngiltere'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Poleo, ikili ticaretin 27 milyar sterline ulaştığı bilgisini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ticaret büyüyor. Sadece geçen yılda bile inanılmaz şekilde büyüdü. Bu serbest ticaret anlaşması, faaliyetlerin daha da geliştirilebileceği alanları ele alacak. Dünyaya örnek olabilecek modern bir serbest ticaret anlaşmasının nasıl yapılabileceğini görmek istiyoruz.

Biz, Avrupa Birliği'nin (AB) iki yanında yer alan iki büyük ticaret ülkesiyiz. AB, her iki ülke için de son derece önemli ve hayati bir ticaret ortağı. Türkiye ve İngiltere'nin bir araya gelerek yeni inovasyonları, dijital ticaret sistemlerini nasıl ilerletebileceklerini ve hizmetler piyasasını karşılıklı olarak nasıl daha fazla açabileceklerini değerlendirmeleri için bir fırsat var. Büyüme açısından çok büyük bir potansiyel söz konusu."

Bu arada, Eurofighter Typhoon savaş uçağı programında İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya bulunuyor. Bu ülkeler, söz konusu uçakların tasarım, üretim ve ihracatı konusunda ortaklık yürütüyor ve uçakların ihracatına ilişkin kararlar, bu ülkelerin onayına tabi tutuluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, Teknoloji, İngiltere, Diplomasi, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eurofighter Görüşmeleri Olumlu - Son Dakika

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