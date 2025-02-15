Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artışla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artışla Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay 5,4 milyar lira olduğunu açıkladı. Yardım, engelli bireylerin aileleriyle birlikte evde bakımını desteklemeyi amaçlıyor.

15.02.2025 11:38
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

'TOPLUMUN HER FERDİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2024'te toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

'BU AY TOPLAM 5,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPIYORUZ'

Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Artışla Devam Ediyor - Son Dakika

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