Eylül'de En Çok Kurşun Kalem Pahalandı

Ekonomi

İstanbul'da Eylül ayında en çok kurşun kalem pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise limon oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 95 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında kurşun kalem fiyatı yüzde 92,94 arttı

Eylül ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan kurşun kalem yüzde 92,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 79,85 ile kurs ve özel ders ücreti, yüzde 66,22 ile defter, yüzde 65,33 ile okul kıyafetleri, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,68 ile taze fasulye, aynı gruptan yüzde 39,64 ile sivri biber, yüzde 34,55 ile kabak ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 30,94 ile okul çantası oldu.

Eylül ayında limon yüzde 46,58 ucuzladı

2024 Eylül ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 46,58 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 14,06 ile erik, yüzde 11,83 ile kavun, yüzde 7,11 ile armut, konut harcamaları grubundan yüzde 6,94 ile fuel oil, yüzde 3,86 ile gazyağı ve yüzde 3,03 ile yatak odası takımı oldu. - İSTANBUL