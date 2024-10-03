Eylülde TÜFE Yıllık %49,38 - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde TÜFE Yıllık %49,38

TÜİK, Eylül 2024'te TÜFE'nin yıllık %49,38, aylık %2,97 arttığını açıkladı.

03.10.2024 10:24
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Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 49,38, aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 48,23, aylık yüzde 3,22 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 33,09 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı

Yİ-ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 33,77 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,59 artış, imalatta yüzde 33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,01 artış ve su temininde yüzde 48,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 44,38 artış, enerjide yüzde 11,89 artış ve sermaye mallarında yüzde 36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,25 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,83 artış, imalatta yüzde 1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,28 artış ve su temininde yüzde 1,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,70 artış, enerjide yüzde 0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,89 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde TÜFE Yıllık %49,38 - Son Dakika

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