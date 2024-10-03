Eylülde TÜFE Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde TÜFE Yükseldi

Konut grubunda yıllık artış yüzde 97,87, TÜFE ise eylülde %49,38 arttı.

03.10.2024 10:46
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 97,87 ile konut grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de eylül bir önceki aya oranla yüzde 2,97, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre tek azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Eylülde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim olarak hesaplandı.

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Eylülde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,6 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut olarak belirlendi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6'sının endeksinde değişim olmadı, 110'unun endeksinde ise artış görüldü. Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,9749,38
Gıda ve alkolsüz içecekler2,4843,72
Alkollü içecekler ve tütün4,1652,35
Giyim ve ayakkabı3,6330,7
Konut3,8697,87
Ev eşyası1,9840,29
Sağlık1,5150,7
Ulaştırma2,4426,6
Haberleşme-0,8836,64
Eğlence ve kültür2,3543,96
Eğitim14,2193,59
Lokanta ve oteller2,7265,41
Çeşitli mal ve hizmetler3,2546,69

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 36,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti. Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,84 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 51,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam
AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,9251,67
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,2248,23
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,5749,1
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,8450,05
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,9249,27
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde TÜFE Yükseldi - Son Dakika

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