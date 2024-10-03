Eyyübiye'de Trafoya Sabotaj Girişimi - Son Dakika
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Ekonomi

Eyyübiye'de Trafoya Sabotaj Girişimi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde enerji sağlayan trafoya sabotaj girişimiyle ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

03.10.2024 16:21
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik sabotaj girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, 3 bin 823 iş yerinin bulunduğu Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik sabotaj girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, elektrik akımının aktif olduğu sırada sabotaj gerçekleştirildiği ve bölgeye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'e bağlı teknik ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede enerji akışının yeniden sağlandığı aktarıldı.

Sabotaj girişiminin yüzlerce iş yeri ve konutun enerji akışının geçici olarak durmasına ve 1 milyon liralık hasara neden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki enerji kesintisi, sanayi üretiminde aksamalara yol açarken sanayicinin maddi zararı ise milyonlarca lirayı buldu. Güvenlik amacıyla trafo binasına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin levye ile dış kapının kilidini ve diğer kapıyı kırarak içeri girdiği anbean kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bir süre trafo binasında dolaştığı ve yüksek voltajlı akım bulunan bölgelere dokunmayarak daha az akım geçen Scada panosuna yöneldiği tespit edildi. Maddi değeri yüksek olan kabloları yerinden söken şahsın, panodaki modülleri de söktüğü belirlendi. Enerji kesintisi sonucu yaşanan aksamalardan etkilenen iş yerleri, onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla tekrar faaliyete geçti."

Açıklamada, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eyyübiye'de Trafoya Sabotaj Girişimi - Son Dakika

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