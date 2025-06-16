Fahiş Fiyatlara Cezalar Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fahiş Fiyatlara Cezalar Geliyor

16.06.2025 18:13
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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, İstanbul'da 1 kg kirazın 745 TL'ye satılmasına ceza kesileceğini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Sarıyer'deki bir markette 1 kilogram kirazın 745 liraya satıldığı yönündeki haberlere ilişkin, "40 liraya girmiş olan bir ürünün 745 liraya satılması gerçekten hem vicdanları yaralıyor hem de ne finansı ne de okuryazarlığı getiriyor. Ekiplerimiz orada bu markete sadece bir üründen 1 milyon 440 bin lira fahiş fiyat cezası keseceğiz." dedi.

Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği toplantıları kapsamında İzmir iş dünyası temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

Toplantıda Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) arasında KOBİ'lerin okuryazarlığının arttırılmasına yönelik eğitimler verilmesi için protokol imzalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, SPK ile TÜRKONFED arasında imzalanan protokolün Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

22 Mayıs Günü'nün Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Finansal Okur Yazarlık Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak finansal okuryazarlık anlamında, tüketicinin korunması noktasında çalışmalar

yürütüyoruz. 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' ile günlük ortalama 1000 adet tüketici başvurusu özenle cevaplanmaktadır. Çağrı merkezinin kuruluşundan bugüne toplam 422 bin 784 adet çağrı cevaplanmıştır.

Alo 175 üzerinden gelen ve çözüm üretilen bu başvuruların 135 bin 970 adet sorun, devre tatil, paket tur,

kampanyalı satış, işyeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları,

süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet konularındadır. Fahiş fiyatla ilgili bugün sosyal medyaya düşen bir haber var. İstanbul'da biraz önce ekiplerimiz oraya gitti. Sarıyer'de bir markette 1 kilogram kiraz 745 liraya satılıyor. Baktığınızda fiyat etiketlerine, karekodu okuttuğunuzda alış ve satış fiyatlarını görebiliyorsunuz. 40 liraya girmiş olan bir ürünün 745 liraya satılması gerçekten hem vicdanları yaralıyor hem de ne finansı ne de okuryazarlığı getiriyor. Ekiplerimiz orada bu markete sadece bir üründen 1 milyon 440 bin lira fahiş fiyat cezası keseceğiz. Belki diğer ürünlere de bakacağız. Katlayarak devam edecek."

Gürcan, bakanlık olarak bazı kesimlerin yaptığı bu fırsatçılığı yakından takip ettiklerini söyledi.

Finansal okuryazarlığın önemine değinen Gürcan, "Sadece bireylerin kişisel bütçelerini yönetme becerisi değil, aynı zamanda şirketlerin yatırım kararlarını sağlıklı vermesini, finansmana erişimini kolaylaştırmasını ve riskleri yönetebilmesini sağlayan temel bir altyapıdır. Sermaye piyasaları, özellikle halka arz süreçleriyle

firmalarımıza uzun vadeli ve kurumsal bir finansman imkanı sunmaktadır." dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, SPK ile TÜRKONFED arasında imzalanan protokolün önemine değindi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise borsada işlem gören İzmir'deki yerleşik firma sayısının 43 olduğunu bu sayısının önümüzdeki yıllarda artmasını ümit ettiğini söyledi.

SPK olarak finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaştırılmasına çok önem verdiklerini anlatan Gönül, "Sizlerin de malumu olduğu üzere, sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla bu mecralardan eksik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, manipülatif ve yönlendirici paylaşımlar yapılabiliyor. Bu da vatandaşlarımızın doğru karar almalarının önünde büyük engel oluşturuyor. Bu nedenle yatırımcıların söz konusu mecralardan yapılan paylaşımlara karşı temkinli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Kurulumuz, aynı zamanda finansal okuryazarlık alanında da özellikle son 1 yılda önemli çalışmalara imza attı. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzaladık." şeklinde konuştu.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de imzalanan 3 yıl protokol kapsamında TÜRKONFED çatısı altındaki 31 federasyon ile ulusal ve uluslararası 340 derneğin üyelerine finansal okuryazarlık konusunda eğitimler verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Gönül ile Sönmez arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Sarıyer, Finans, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş Fiyatlara Cezalar Geliyor - Son Dakika

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