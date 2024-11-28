Fare Simülatörleri Siber Tehdit Olabilir

Ekonomi

Kaspersky uzmanları, fare hareket simülatörlerinin uzaktan çalışanları ve işverenleri hedef alan siber tehdit olabileceği konusunda uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "mouse jigglers" olarak da bilinen bu cihazlar, kişinin bilgisayarda çalıştığı izlenimini yaratarak uyku moduna cihazın geçmesini engellemek ve kurumsal mesajlaşma programlarındaki durum göstergelerini çevrim içi tutmak için tasarlanıyor.

Cihazlar USB portlarına takılıyor ve ekrandaki fare hareketini simüle ediyor. 2024 boyunca, Kaspersky'nin ana B2B ve B2C çözümleri tarafından dünya çapında tespit edilen ve engellenen 3 milyar yerel tehdit mevcutken, bunlar arasında çıkarılabilir USB sürücüler, CD'ler ve DVD'ler aracılığıyla yayılan veya başlangıçta açık olmayan biçimde bilgisayara giren kötü amaçlı yazılımlar da vardı.

Türkiye'de temmuz-eylül arasında kullanıcıların yüzde 21,9'u bu tarz yerel tehditlerle karşılaştı.

USB aygıtları aracılığıyla yayılanlar da dahil olmak üzere yerel tehditleri engellemek için Kaspersky uzmanları, işletmelere her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar için çevrim içi ve çevrim dışı tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma sağlayan Kaspersky Next ürün serisindeki çözümleri önerirken, personellere ise kapsamlı siber eğitim sunan bir çevrimiçi araç kullanarak siber riskleri insani yönden en aza indirmek için çalışanların dijital okuryazarlığını artırma tavsiyesinde bulundu.

Tüm bağlı cihazları kontrol etmek ve taramak, kötü amaçlı yazılımların bilgisayara erişmesini önlemek için Kaspersky Premium gibi bir güvenlik çözümü kullanılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kullanılan USB aksesuarlarının bilinen markalar tarafından üretildiğinden emin olunması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Marc Rivero, USB fare simülatörleri ve benzeri cihazların, gizli bilgilere erişmek veya kurumsal dijital sistemlerin işleyişini bozmak için bunları kullanabilecek siber suçlular için bir giriş noktası haline gelebileceğini vurguladı.

Rivero, "Kullanıcılar, bilinmeyen USB cihazlarını kurumsal bilgisayarlarına bağlama konusunda dikkatli olmalı ve işletmeler, potansiyel tehditlerin farkında olmaları için çalışanlarına düzenli siber güvenlik eğitimleri düzenlemelidir. Ayrıca kurumsal cihazlarda şüpheli faaliyetleri tespit edip etkisiz hale getirebilecek güvenilir bir uç nokta korumasına sahip olmak da önlem açısından hayati önem taşır. Bu önlemler şirketin olası saldırılardan korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.