Ferrero Fındık'a 'Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı'

Ferraro Fındık, Trabzon Entegre Fabrikası ile BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı'nı aldığını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamada, Türkiye'de gıda sektöründe almaya hak kazanan ilk firma oldukları ve dünyada da bu sertifikaya sahip 10 şirketten biri olduğunu bildirdi.

Ferraro Fındık, Trabzon Entegre Fabrikası ile BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı'nı aldı. Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Firmamız, Türkiye'de gıda sektöründe bu standardı almaya hak kazanan ilk firma oldu. Ayrıca dünyada da bu sertifikaya sahip 10 şirketten biri olduk. Türk fındık sektörünün uzun vadeli stratejik ortağı ve önemli bir işvereni olarak, bu standart ile birlikte sektöre değer yaratmaya devam edeceğiz" denildi.

ETİK TİCARET VE SORUMLU TEDARİK STANDARDI SERTİFİKASI NEDİR?

Gıda güvenliğinden, tüketici ürünlerine kadar perakende sektörüne yönelik standartları belirleyen uluslararası bir kuruluş olan, üreticilere etik ticaret ve sorumlu kaynak yönetimi yaklaşımı oluşturmayı amaçla İngiltere merkezi BRCGS'nin verdiği "Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı Sertifikası" çalışanlara adil ve saygılı yaklaşım, insan hakları, çalışan refahı, iş ve bilgi güvenliği, yolsuzluk ve rüşvet karşıtı uygulamalar gibi pek çok konuyu kapsıyor. BRCGS tüm bu süreçleri kontrol altına tutan sıkı bir denetim mekanizmasına da sahip. BRCGS tarafından yetkilendirilmiş olan üçüncü taraf belgelendirme firması olan RINA'nın, atanmış ve kalifiye denetçileri tarafından gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanan belgelendirme denetimi sonrasında sertifika yayımlanmış olup sürekliliği her yıl gerçekleşen ara kontrol denetimleri ile yakından takip ediliyor.

Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı, üst yönetim taahhüdü, etik ticaret ve sorumlu kaynak yönetimi, işe alım standartları, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve kurumsal denetim olmak üzere altı ana başlıktan oluşuyor.

BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı ayrıca, Dünya Tüketim Ürünleri Forumu'nun bu yıl oluşturduğu Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Girişimi (SSCI) tarafından tanınan ilk standart olma özelliğine de sahip.