Fethiye'de Keçehane Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fethiye'de Keçehane Açıldı

Fethiye'de kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Keçehane, sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak.

25.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Keçehane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen "Gelecek Turizmde" programı kapsamında İncirköy Mahallesi'nde Keçehane yapıldı.

Keçehanede, yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama, masa üstü tezgahlarında dokumalar yapılacak.

Projeyle, kadınların el emeğiyle hayat bulacak üretimlerle yerel kültürün canlandırılması ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Uzmanı Deniz Tapan, yaptığı konuşmada, turizmi 12 aya yayma, farklı rotalar ortaya çıkartma konularının önemli olduğunu söyledi.

Sürdürebilir turizmle hem çevresel etkilerin en aza indirildiğini aynı zamanda sosyal refahı artırmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Tapan, "Bugüne kadar Gelecek Turizm'de kapsamında Fethiye'deki projeyle 20 projeyi desteklemiş olacağız. Fethiye'de hayat geçirilen Keçehane ile bölgenin önemli bir somut olmayan mirası olarak nitelendirdiğimiz keçenin hem yeniden hayat bulması hem de kadınlara geçim kaynağı haline gelmesi anlamında bir fayda yaratmış oluyoruz." dedi.

Anadolu Efes Kurumsal İletişim, İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selda Susal Saatçi de turizmin iklim krizinden etkilenen bir sektör olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir turizm modellerinin geliştirilebilmesinin önemli olduğunu ifade eden Saatçi, "Ülkemizde gizli kalmış değerleri nasıl gün yüzüne çıkarabiliriz? Nasıl değer yaratabilir nasıl yerel ekonomilerin kalkınmasına, özellikle kadının güçlenmesine destek olabiliriz? Bu misyonla çalışıyoruz. Son dönemlerde sürdürülebilir turizm dünyada önemli bir trend haline geldi. Önümüzdeki 12 ay içerisinde seyahat edeceklerin yüzde 75'i artık sürdürülebilir turizm imkanlarını araştırıyor. Her 10 kişiden 7'si sürdürülebilir turizmi deneyimlediyse artık günlük hayatına da sürdürülebilirliği merkezine koymaya başlıyor ve bu konuyla ilgili farkındalık yaratması açısından çok önemli." diye konuştu.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ise keçenin koyun ve keçi yününden üretilen tamamen doğal ve sağlıklı bir malzeme olduğunu vurguladı.

Yörüklerde keçenin, çadırlardan giysilere, yorganlardan halılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu dile getiren Karaca, "Keçe, doğayla kurulan bağın simgesidir. Çevre dostu ve uzun ömürlüdür. Sürdürülebilir bir yaşam tarzının temsilcisidir. Hava geçirgenliği sağlar." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası gençlik ve yetişkin deneyim kamplarının oluşturulacağını belirten Karaca, Fethiye'de turizmi 12 aya yayarak yerel kalkınmayı sağlamanın önemli hedef olduğunu vurguladı.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ise geleneksel ürünlerin tekrar üretilmesi, yaygınlaştırılması konusunda da yapılan çalışmalarda özellikle kooperatiflerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Bolelli, keçehaneyle geleneksel bir ürünün daha tekrar hayata geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Fethiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye'de Keçehane Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:47 Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Keçehane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.