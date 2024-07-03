Filmaşinin ithalatı için tarife kontenjanı miktarı belirlendi

Ekonomi

Cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşinin ithalatı için tarife kontenjanı miktarı, önlemin birinci döneminde 11 bin 299 tonu, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 22 bin 599 ton olarak tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, filmaşin ithalatına yönelik korunma önlemi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, gelişme yolunda ülkelere yönelik tahsis edilecek tarife kontenjanı miktarı ilan edildi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı, önlemin birinci döneminde 11 bin 299 tonu, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 22 bin 599 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığının internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı da 200 tonu geçemeyecek.