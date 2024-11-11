Finansal Okuryazarlık Seferberliği Adana'da - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Okuryazarlık Seferberliği Adana'da

Finansal Okuryazarlık Seferberliği Adana\'da

SPK Başkanı Gönül, yatırımcı olmayı teşvik etmek için finansal okuryazarlık seferberliği başlattı.

11.11.2024 18:59
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ADANA'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlık seferberliğinin önemine dikkat çekerek, "Amacımız tüm kesimlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak. Vatandaşlarımızın tüketici değil, yatırımcı olmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

SPK öncülüğünde, kadın ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu, kentte iki günlük program düzenledi. Programın ilk durağı Çukurova Üniversitesi'nde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, öğrencilerle bir araya geldi.

'GÖREVİMİZ YATIRIMCILARI KORUMAK'

Etkinlikte konuşan Gönül, tüm kesimlerin finansal okuryazarlık seviyesini artırmayı amaçladıklarını söyledi. 2008 küresel finans krizinde finansal okuryazarlık eksikliği sebebiyle insanların krize daha açık olduğunun ortaya çıktığını belirten Gönül, "Bu yüzden bu konuda eğitimleri erken yaşlarda vermeliyiz. Türkiye Seferberliği'nin çıkış noktası da bu gereklilikten doğdu. Finansal okuryazarlık düzeyini artırmak amacıyla online bir platform kurduk. Bu platform üzerinden finansal okuryazarlık sertifikası veriyoruz. Görevimiz yatırımcıları korumak ve piyasaların sağlıklı işlemesini sağlamak. Vatandaşlarımızı tüketici değil, yatırımcı olmaya teşvik etmek istiyoruz. Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek okulu Sermaye Piyasaları Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisesi'ni açtık. Bu okul sayesinde sermaye piyasaları alanında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

İbrahim Ömer Gönül, Ekonomi, Eğitim, Finans, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Okuryazarlık Seferberliği Adana'da - Son Dakika

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