Fındıkta Lisanslı Depo Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Fındıkta Lisanslı Depo Müjdesi

Fındıkta Lisanslı Depo Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu'da düzenlenen toplantıda fındıkta emanet sorununu çözecek lisanslı deponun müjdesini vererek inşaat sürecine destek sözü verdi.

18.04.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in uzun bir süredir çalışmasını sürdürdüğü ve fındıkta emanet sorununu çözecek lisanslı deponun müjdesini verdi.

DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Giresun'da gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak lisanslı deponun tüm bürokratik işlemlerinin çözüleceğini ve inşaatına her türlü desteğin verileceğini belirterek, "Ordu lisanslı depoya kavuşacak" dedi.

DOKAP toplantısından Ordu'ya lisanslı depo müjdesi çıktı

Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındıkta emanet sorununu çözecek olan lisanslı depo konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından Bakan Kacır, Ordu'ya lisanslı depo müjdesini vererek, lisanslı deponun tüm bürokratik işlemlerinin çözüleceğini ve inşaatına her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, lisanslı depo konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın müjdesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "35 silodan (fındık depo tankı) oluşan ve 20 bin ton kapasiteli bir lisanslı depoyu üreticilerimize kazandıracağız. Fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya 'emaneten' indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu da çözmüş oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Güler'in çabaları meyvesini veriyor

Başkan Güler'in son yıllarda fındık alanında gösterdiği başarılı ve özverili çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Başkan Güler, göreve başladığı günlerde Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın Tarım Bakanlarını Ordu'da bir araya getirerek ortak uluslararası deklarasyon imzalanmasını sağlamıştı. Fındık hasadında işçi sorununu çözen projeleriyle bilinen Başkan Güler, Fındık Verimliliği (FİNVER) projesiyle bahçelerdeki verimi arttıran çalışmaları başlatmıştı.

Yine fındıktan Kybele adıyla fındık markası ortaya çıkaran Başkan Güler, fındık fiyatlarını olumsuz etkilemeye çalışarak sektörde tekel olmaya çalışan bir İtalyan firmasını da Rekabet Kurumu'nu harekete geçirerek soruşturma açılmasını sağlamıştı. Soruşturma sonunda İtalyan firması protokol imzalamak zorunda kalmıştı.

Yine fındık kapsülünden hayvan yemi, fındık kabuğundan aktif karbon üretilmesinin önüne açan çalışmalara imza atan Başkan Güler, uzun yıllardır herkesin dillendirdiği ancak bir çalışma gerçekleştirmediği lisanslı deponun bölgeye kazandırılmasını sağlamak konusunda önemli bir adım atılmasını sağladı. - ORDU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındıkta Lisanslı Depo Müjdesi - Son Dakika

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