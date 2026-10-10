Fıstık ihracatı 9 ayda 80 milyon 906 bin dolara düştü, en fazla İtalya'ya yapıldı - Son Dakika
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Fıstık ihracatı 9 ayda 80 milyon 906 bin dolara düştü, en fazla İtalya'ya yapıldı

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Fıstık ihracatı 9 ayda 80 milyon 906 bin dolara düştü, en fazla İtalya\'ya yapıldı
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Türkiye'nin fıstık ihracatı ocak-eylül döneminde 80 milyon 906 bin dolar oldu; bu tutar geçen yılın aynı döneminde 151 milyon 827 bin dolardı. En fazla ihracat İtalya'ya yapılırken, Faruk Akbaş yeni sezon ürünleriyle yılın son çeyreğinde artış bekliyor.

Türkiye, yılın dokuz ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi.

"Yeni sezon fıstıklar piyasaya girmeye başladı"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, geniş kullanım alanıyla fıstığın yemekten tatlıya, çerezden çikolataya kadar birçok sektörde değerlendirilen stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Fıstıkta üretimin doğal olarak bir yıl yüksek, bir yıl düşük seyrettiğini hatırlatan Akbaş, 2026'nın sektörde "yok yılı" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Akbaş, geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarının da bu yılki rekolte üzerinde etkili olduğunu, yeni sezon ürünlerinin hasat edilerek piyasaya girmeye başladığını anlattı.

Yeni sezon fıstıkların piyasaya arz edilmesiyle ihracat açısından da olumlu hareketlilik beklediklerini belirten Akbaş, "Olumsuz hava şartlarına ve bu yılın yok yılı olmasına rağmen üreticilerimiz hasadını gerçekleştirdi. Yeni sezon fıstıklar piyasaya girmeye başladı. Bu ürünlerin ihracata dahil olmasıyla birlikte özellikle yılın son çeyreğinde ihracatımızın daha da yukarıya çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Akbaş, Türkiye'nin fıstık ihracatındaki pazar payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü, özellikle Türk fıstığının kendine özgü aroması ve kalite özelliklerinin yurt dışındaki talebi artırdığını söyledi.

Mevcut pazarların korunmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmak için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Akbaş, Türk fıstığının daha fazla ülkede tüketiciyle buluşturulmasını ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Akbaş, yeni pazarlara yönelik çalışmaların, sektörün ihracat potansiyelinin artırılması açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Faruk AkbaşİhracatEkonomiTürkiyeİtalyaEylülSon Dakika

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