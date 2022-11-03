Yeniden değerleme oranı netleşti! Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam yapılabilir - Son Dakika
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Yeniden değerleme oranı netleşti! Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam yapılabilir

03.11.2022 14:33

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 yükseliş gösterdi. Tekrar değerleme oranında değişiklik olmaması halinde yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. Bu rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşürme yetkisi var.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,54, Yİ-ÜFE yüzde 7,83 yükseldi.

VERGİ, HARÇ VE CEZA TUTARLARINA %122 ZAM YOLDA

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,51 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 96,74, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 157,69 arttı. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

ERDOĞAN'IN %50 İNDİRME YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

NE KADAR OLACAK?

Eğer oranda bir değişiklik olmazsa engelli otoparkını işgal, 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanmanın cezası, 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak. Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek, 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL'ye çıkacak.

Kış lastiği taktırmayan sürücülere yazılan ceza 1,137 TL'den2.534 TL'ye yükselecekken, alkollü araç kullanmanın cezası da 1823 TL'den 4.064 TL 'ye çıkacak.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeniden değerleme oranı netleşti! Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam yapılabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden değerleme oranı netleşti! Vergi, harç ve cezalara yüzde 122 zam yapılabilir - Son Dakika
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