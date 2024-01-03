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Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi.

Fiyat artışları (1)
03.01.2024 - 10:15,
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2023'te TÜFE'nin yüzde 3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak1,981,101,822,461,021,061,351,6811,106,65

3,320,330,553,980,990,451,842,6610,454,15
Şubat0,430,71-0,020,810,730,160,350,914,813,15

1,381,20-0,201,262,680,090,481,227,221,56
Mart1,131,19-0,041,020,991,030,571,085,462,29

0,741,050,401,041,541,580,874,139,190,44
Nisan1,341,630,781,311,871,690,851,687,252,39

0,091,430,520,762,602,981,284,347,670,81
Mayıs0,400,560,580,451,620,951,360,892,980,04

-0,521,111,480,523,792,671,543,928,760,65
Haziran0,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,060,250,410,073,030,090,694,016,776,50
Temmuz0,450,091,160,150,551,360,581,802,379,49

0,73-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23
Ağustos0,090,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,420,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89
Eylül0,140,890,180,656,300,990,971,253,084,75

0,851,530,290,2410,880,132,651,554,783,4
Ekim1,901,551,442,082,672,002,132,393,543,43

0,92-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94
Kasım0,180,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28

-0,97-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81
Aralık-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93

-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak7,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,68

10,723,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,46
Şubat7,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,18

12,403,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,61
Mart8,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,51

12,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,45
Nisan9,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,68

12,984,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,11
Mayıs9,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,59

11,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76
Haziran9,167,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

9,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42
Temmuz9,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

9,465,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50
Ağustos9,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

9,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41
Eylül8,867,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,53

9,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44
Ekim8,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,36

10,105,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39
Kasım9,158,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,98

8,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25
Aralık8,178,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,77

6,365,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22
(Sürecek)

Kaynak: AA
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