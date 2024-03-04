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Ekonomi

Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 4,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,74 artış gösterdi.

04.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:24
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 4,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 67,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,07 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 8,03, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 47,29 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağını hesaplamıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20142015201620172018201920202021202220232024

20142015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,981,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,7

3,320,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,430,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,53

1,381,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,131,19-0,041,020,991,030,571,085,462,29

0,741,050,401,041,541,580,874,139,190,44

Nisan1,341,630,781,311,871,690,851,687,252,39

0,091,430,520,762,602,981,284,347,670,81

Mayıs0,400,560,580,451,620,951,360,892,980,04

-0,521,111,480,523,792,671,543,928,760,65

Haziran0,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,060,250,410,073,030,090,694,016,776,50

Temmuz0,450,091,160,150,551,360,581,802,379,49

0,73-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23

Ağustos0,090,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,420,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89

Eylül0,140,890,180,656,300,990,971,253,084,75

0,851,530,290,2410,880,132,651,554,783,4

Ekim1,901,551,442,082,672,002,132,393,543,43

0,92-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94

Kasım0,180,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28

-0,97-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81

Aralık-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93

-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl20142015201620172018201920202021202220232024

20142015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,86

10,723,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,07

12,403,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart8,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,51

12,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,45

Nisan9,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,68

12,984,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,11

Mayıs9,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,59

11,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76

Haziran9,167,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

9,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42

Temmuz9,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

9,465,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50

Ağustos9,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

9,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41

Eylül8,867,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,53

9,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44

Ekim8,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,36

10,105,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39

Kasım9,158,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,98

8,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25

Aralık8,178,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,77

6,365,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22

(Sürecek)

Kaynak: AA

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