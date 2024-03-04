Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 4,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 67,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,29 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,71 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artış gösterdi.
TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,07 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 8,03, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 47,29 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağını hesaplamıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|1,98
|1,10
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|6,7
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|4,14
|Şubat
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|4,53
|1,38
|1,20
|-0,20
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|3,74
|Mart
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|Nisan
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|Mayıs
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|Haziran
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|Temmuz
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|Ağustos
|0,09
|0,40
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|Eylül
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|Ekim
|1,90
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|0,92
|-0,20
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|Kasım
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|-0,97
|-1,42
|2,00
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|Aralık
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|2,93
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|1,14
|Yıllık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|64,86
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|44,2
|Şubat
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|67,07
|12,40
|3,10
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|47,29
|Mart
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|Nisan
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|12,98
|4,80
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|Mayıs
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|Haziran
|9,16
|7,20
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|Temmuz
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|Ağustos
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|Eylül
|8,86
|7,95
|7,28
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|Ekim
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|10,10
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|Kasım
|9,15
|8,10
|7,00
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|Aralık
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|64,77
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72
|44,22
Son Dakika › Ekonomi › Fiyat artışları (1) - Son Dakika
Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Tarım'ın veteriner hekimleri, hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere kontrol, test, aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam ederek ilçedeki üreticilere destek sağlıyor. Sahada tam gün hizmet veren ekipler, salgın hastalıklarla mücadele, işletme kontrolleri, hayvan hareketlerinin önlenmesi ve kuduz aşısı gibi çalışmaları yürütüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berberler ve Kuaförler Odası Buluşması'na katılarak, berber esnafı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Biz biriz, beraberiz. Gece, gündüz demedik, sizler için koşturduk, koşturuyoruz' dedi.
Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde balıkçılar, kilosu 150 liradan satılan sarı sazanlardan bir günde 600 kilo avladı. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle gölde balık bolluğu yaşandığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" yanıtını verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?