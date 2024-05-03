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Ekonomi

Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi.

03.05.2024 10:27
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,80, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 55,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,64, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,60 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,80 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 15,61, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 55,66 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 3,22 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağını hesaplamıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,7

0,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,53

1,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,16

1,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,18

1,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,04

1,111,480,523,792,671,543,928,760,65

Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,250,410,073,030,090,694,016,776,50

Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,49

-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23

Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89

Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,75

1,530,290,2410,880,132,651,554,783,4

Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,43

-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94

Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28

-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81

Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93

-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,86

3,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,07

3,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,50

3,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80

4,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,59

6,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76

Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

6,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42

Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

5,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50

Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

6,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41

Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,53

6,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44

Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,36

5,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39

Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,98

5,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25

Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,77

5,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22

(Sürecek)

Kaynak: AA

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