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Fiyat artışları (2) - Son Dakika

Fiyat artışları (2)

03.01.2022 10:48
Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Aralık 2021'de yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,84, imalatta yüzde 77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,14, su temininde yüzde 33,99 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Aralık 2021'de yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,84, imalatta yüzde 77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,14, su temininde yüzde 33,99 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 19,08, Aralık 2020'ye göre yüzde 79,89, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,86 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,84, imalatta yüzde 77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,14, su temininde yüzde 33,99 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,69, imalatta yüzde 18,88, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,41, su temininde yüzde 1,87 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 92,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 46,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 54,23, enerjide yüzde 112,76, sermaye malında yüzde 51,17 artış dikkati çekti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 21,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 12,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 16,50, enerjide yüzde 20,38, sermaye malında yüzde 15,53 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 21,45 ile giyim eşyası, yüzde 25,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 28,61 ile deri ve ilgili ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 161,88, ham petrol ve doğal gaz yüzde 138,51, ana metaller yüzde 130,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en düşük artış yüzde 1,87 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 2,80 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,61 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 24,73, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 24,41, tekstil ürünleri yüzde 23,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Sanayideki 4 sektörün Aralık 2021 dönemindeki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı12,6962,84
İmalat18,8877,44
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı24,41117,14
Su temini1,8733,99
(Sürecek)

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Madencilik, Aralık, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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