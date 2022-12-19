Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın fiyat listesi şaşkına çevirdi! Dokunmak ve koklamak için de para alıyor - Son Dakika
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Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın fiyat listesi şaşkına çevirdi! Dokunmak ve koklamak için de para alıyor

19.12.2022 12:55
Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın fiyat listesi şaşkına çevirdi! Dokunmak ve koklamak için de para alıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden büyüyen çıntarın kilosu 150 TL'yi geçti. Birçok vatandaşın alternatif geçim kaynağı olan ürünü satan bir esnaf, tezgaha bıraktığı fiyat listesiyle ağızları açık bıraktı. Listede çıntara dokunmak isteyenler için 15 TL, koklamak isteyenler için de 20 TL fiyat biçildi.

Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi. Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor.

Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın tezgaha bıraktığı fiyat listesine kimse inanamadı

HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYOR

Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan vatandaşlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor. Çameli'nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu. Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı.

Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın tezgaha bıraktığı fiyat listesine kimse inanamadı

DOKUNMASI 15 TL

Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine "Dövizlerle dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL" ve "kilosu 150 TL" yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın tezgaha bıraktığı fiyat listesine kimse inanamadı
Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın tezgaha bıraktığı fiyat listesine kimse inanamadı
Kaynak: İHA
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Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın fiyat listesi şaşkına çevirdi! Dokunmak ve koklamak için de para alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilosu 150 TL'yi geçen ürünü satan esnafın fiyat listesi şaşkına çevirdi! Dokunmak ve koklamak için de para alıyor - Son Dakika
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