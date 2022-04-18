FLO'da iki üst düzey atama - Son Dakika
Üye Girişi

FLO'da iki üst düzey atama

18.04.2022 09:41
FLO'da iki üst düzey atama

FLO'da yapılan iki üst düzey atamaya göre, Ersin Arslan FLO'nun yeni Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı olurken, daha önce aynı pozisyonda bulunan Mert Cihangir ise Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

FLO'da yapılan iki üst düzey atamaya göre, Ersin Arslan FLO'nun yeni Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı olurken, daha önce aynı pozisyonda bulunan Mert Cihangir ise Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, FLO, gerçekleştirdiği yeni atamalarla üst yönetimini güçlendirmeye devam ediyor.

Her geçen gün yeni marka iş birlikleri ile çok markalı yapısını güçlendiren FLO'nun yurt içi ve yurt dışı toptan satış ağının genişletilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak Ersin Arslan FLO Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Arslan, İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimi aldıktan sonra ABD'de Troy State Üniversitesi MBA programını tamamladı. Profesyonel olarak iş hayatına FedEx'te Bölge Satış Yöneticisi olarak başlayan Ersin Arslan, Adidas, Mavi Jeans gibi pek çok global ve yerel markada farklı yönetim kademelerinde görev aldı. Arslan, FLO'daki görevine başlamadan önce Levi Strauss & Co'da beş yıl boyunca Genel Müdürlük görevini üstlendi.

FLO'da daha önce Uluslararası Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Mert Cihangir de Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Cihangir, yeni görevinde Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma vizyonu ile yurt dışı yatırımlarına hız veren FLO'nun yeni kıtalara açılması ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşması için öncü iş birliklerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Mert Cihangir 1999 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Perakende ve toptan satış kanalları yönetiminde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Cihangir, FLO'ya katılmadan önce Boyner, LC Waikiki ve Defacto'da çeşitli yönetim görevlerini üstlendi.

YORUMLAR
500
Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu Karabulut cinayeti: 'Sistemin sorgulandığı bir dava oldu' Karabulut cinayeti: 'Sistemin sorgulandığı bir dava oldu'

Ersin Arslan, Cihangir, Türkiye, Flo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FLO'da iki üst düzey atama - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında Hülya Avşar 'fotoğrafçılık' yaptı, Emine Erdoğan poz verdi
09:16 Perinçek ve Ümit Özdağ arasındaki mülteci gerilimi şiddetleniyor: "Bugün başlıyoruz, seslerini keseceğiz" sözüne cevap gecikmedi
08:53 ABD'de ırkçı saldırı! Bir Türk vatandaşı göğsünden bıçaklandı!
08:49 Adı Sevgi son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa dönüyor
08:40 Hadise'den şaşırtan paylaşım! Müstakbel görümcesinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: FLO'da iki üst düzey atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement