Ford Otosan, operasyonlarını yurt dışına genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ford Otosan, operasyonlarını yurt dışına genişletiyor

14.03.2022 13:25
Ford Otosan, operasyonlarını yurt dışına genişletiyor

Ford Otosan, şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon avro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Ford Otosan, şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon avro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Ford Otosan'ın 2021 değerlendirmesi ve 2022 planları, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, Ford Otosan'ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile Ford'un Craiova'da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan'a geçecek. Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan'ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier'nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibarıyla ve bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibarıyla Craiova'da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca, Craiova'da üretilmekte olan, Avrupa'nın 2021'de en çok satan binek aracı Ford Puma'yı, 2024 senesi itibarıyla devreye alınacak Ford Puma'nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek. Ayrıca, tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon avroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Ford Otosan, geçen yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyurmuştu. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan, 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun'u üretecek.

"Otomotiv endüstrisinde bir başarı hikayesi"

Toplantıda konuşan Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki 100 yıla yaklaşan köklü ortaklığa dikkati çekerek, "Ford Otosan global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri. Koç Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan'daki stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Craoiva'daki başarılı operasyonumuzun, Ford Otosan'ın özellikle ticari araçlar ve elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık ve deneyim ile daha da yüksek başarı seviyelerine ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de Ford Otosan çalışanlarının üstün gayretleri ile hayata geçirdikleri başarıların bugün açıklanan anlaşmada büyük payı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

" Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif şirketi Ford Otosan olarak Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümüne liderlik edecek, ülkemizdeki en büyük özel sektör yatırımlarından birini geçtiğimiz sene açıklamış ve Kocaeli operasyonlarımızı 650 bin araçlık kapasiteye ulaştıracağımızı söylemiştik. Bugün şirketimiz için bir ilke imza atarak global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemizi uluslararası bir coğrafyada da gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. 60 yılı aşkın süredir çalışma arkadaşlarımızla ilmek ilmek işlediğimiz Ford Otosan, Türkiye'nin en değerli halka açık şirketlerinden biri. Ford Otosan'ın esnek, verimli ve yüksek kalitedeki üretim konusundaki başarısının bir kanıtı olan bu anlaşmayla gelen yurt dışı üretim sorumluluğu, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanımızı da pekiştirecek."

YORUMLAR
500

Ford Otosan, Türkiye, Tragger, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ford Otosan, operasyonlarını yurt dışına genişletiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ford Otosan, operasyonlarını yurt dışına genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement