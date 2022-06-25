FSRU gemisi Ertuğrul Gazi tek başına Ankara'nın 1 yıllık doğal gaz tüketimini karşıladı - Son Dakika
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FSRU gemisi Ertuğrul Gazi tek başına Ankara'nın 1 yıllık doğal gaz tüketimini karşıladı

25.06.2022 11:47
FSRU gemisi Ertuğrul Gazi tek başına Ankara'nın 1 yıllık doğal gaz tüketimini karşıladı

Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 1 yılda yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 1 yılda yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı. Sisteme aktarılan gaz, İstanbul'un 6 aylık, Ankara'nın 1 yıllık, İzmir'in ise 3 yıllık konutlardaki doğal gaz tüketimine denk geliyor.

Dünya genelinde enerji ile ilgili tartışmalar güncelliğini koruyor. Özellikle dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkelerinden Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, diğer ülkeleri en çok enerji alanında etkiliyor. Kimi ülkeler Rusya'dan doğal gaz ithal etmeyi bırakmışken kimi Avrupa ülkeleri ise önceden belirlemiş olduğu kömürden çıkış takvimini erteliyor. Türkiye ise doğal gaz arz güvenliği için ciddi yatırımları hayata geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğal gaz giriş kapasiteleri yükseltildi.

Doğal gaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar hız kesmedi. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama tesislerinde de kapasiteler artırıldı. Söz konusu depoların daha fazla gaz depolaması için çalışmalar da devam ediyor.

Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık karnesi

Enerjide alternatifleri çoğaltmak için tüm bunların yanında sıvı doğal gaz (LNG) tesisleri yatırımları da devam etti.

Bu kapsamda son yılların en önemli adım ise 25 Haziran 2021'de gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açılışı gerçekleşen Ertuğrul Gazi FSRU gemisi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hizmete girdi. Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğal gaz arzı için gece gündüz demeden hizmet etti. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğal gazı ulusal sisteme aktardı.

Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit role sahip Ertuğrul Gazi, ülkesine hizmet etmeye devam ediyor.

Saros FSRU'da çalışmalar devam ediyor.

BOTAŞ tarafından hizmete alınacak bir diğer tesis de Saros FSRU projesi. Türkiye'nin enerji arz güvenliğin perçinleyecek tesiste çalışmalar çevre ve doğa hassasiyetiyle devam ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ertuğrul Gazi, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FSRU gemisi Ertuğrul Gazi tek başına Ankara'nın 1 yıllık doğal gaz tüketimini karşıladı - Son Dakika

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