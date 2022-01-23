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Fuarlar sektörlerin ticaret hacmini geliştiriyor - Son Dakika

Fuarlar sektörlerin ticaret hacmini geliştiriyor

23.01.2022 11:09

Turizm ve tarım alanında yılda ortalama 15 fuara ev sahipliği yapan Antalya, milyonlarca kişiyi ağırlayarak, sektörlerin yurt dışına açılmasına ve ticaret hacimlerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Turizm ve tarım alanında yılda ortalama 15 fuara ev sahipliği yapan Antalya, milyonlarca kişiyi ağırlayarak, sektörlerin yurt dışına açılmasına ve ticaret hacimlerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Ekonomisi turizm ve tarıma dayalı Antalya'da fuar etkinlikleriyle sektörlerin kalkınmasına katkıda bulunuluyor. Alıcı ile satıcıyı buluşturan fuarlar, hem ihracatın artmasında hem de turizmde önemli rol oynuyor.

Fuar sezonunu, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product ile açan Antalya, 600'den fazla firma ve yaklaşık 50 bin ziyaretçi ile yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Kentte bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan fuarların da takvimleri netlik kazanmaya başladı. Salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan fuarlar, bu yıl kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AA muhabirine, fuar alanında 2022'ye iyi bir başlangıç yaptıklarını, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

İlk fuarda 40 bin metrekarelik alanı doldurduklarını dile getiren Bıdı, katılımın yüksek olmasının hem sektörü hem de kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bıdı, Antalya'nın fuarcılık alanında önemli potansiyele sahip olduğunu aktararak, havalimanının ve 5 yıldızlı otellerin fuar alanına çok yakın olduğunu kaydetti.

Fuarcılığın ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Bıdı, "Bir fuardan ortalama 1 milyar dolarlık bağlantı kuruluyor. Fuarlar ihracata açılan kapı, alıcı ile satıcının buluşma noktası. Fuara katılan bir arkadaşımız, 10 ülke ile bağlantı kurduğunu ve kapasitesini 10 kat artırdığını söyledi. Buraya katılanlar Türkiye'den mal almak için geliyor ve bağlantı kuruyor. Telefonla ürün alamaz, ürünü, satıcıyı görmüyor. Yüz yüze gelmek güven verir, ürünü görür, dostluk kurulur ve ticaret gelişir." diye konuştu.

Antalya'da bu yıl 15 fuar planlanıyor

Bıdı, fuara katılanların zengin iş insanları olduğunu, en iyi yerde konaklayıp yemek, içmek istediklerini söyledi.

Fuar için gelen iş insanının 4-5 gün boyunca harcama yaparak kent ekonomisini canlandırdığını ifade eden Bıdı, "Fuarların taksi esnafı, konaklama, restoran gibi sektörlere de katkısı var. Bir fuardan 100 lira kazanılıyorsa 90 lirası şehre kalıyor." dedi.

Bıdı, fuar için gelenlerin fuar sonrası aileleriyle tatil amaçlı olarak da geldiklerini belirterek, bu açıdan da turizme hizmet ettiğini bildirdi.

Bu yıl içinde 15 fuar planlandığını aktaran Ali Bıdı, fuarların ağırlıklı olarak ilkbahar ve sonbaharda yapılacağını kaydetti. Fuar sayısını artırmak ve yıl geneline yaymak istediklerini dile getiren Bıdı, fuarcılın öneminin her geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.

Fuarlar sektörlerin ticaret hacmini geliştiriyor
Fuarlar sektörlerin ticaret hacmini geliştiriyor
Fuarlar sektörlerin ticaret hacmini geliştiriyor

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Antalya, Türkiye, Turizm, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fuarlar sektörlerin ticaret hacmini geliştiriyor - Son Dakika Ekonomi


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