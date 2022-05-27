G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı - Son Dakika
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G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı

27.05.2022 20:25
G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı

G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, yüksek petrol fiyatlarına karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol arzını artırma çağrısında bulundu.

G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, yüksek petrol fiyatlarına karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol arzını artırma çağrısında bulundu.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin iklim, enerji ve çevre bakanları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanların iklim ve çevreyi tehlikeye atan, gezegen, yaşamlar, geçim kaynakları ve gelecek nesiller üzerinde ciddi etkisi olan krizleri ele almak için bir araya geldiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın uluslararası enerji piyasalarında güçlü etkileri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun petrol, gaz, kömür, mineraller ve dolaylı olarak elektrik, mal ve hizmetler ile gıda fiyatlarında fiyat artışlarına yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, son yaşananların enerji arz güvenliğine yönelik önemli risklere de yol açtığına işaret edilerek, "OPEC'in oynayacağı kilit bir rol olduğunu kaydederek, petrol ve gaz üreten ülkeleri sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve sıkılaşan uluslararası piyasalara yanıt vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan gelen doğal gaza bağımlılığının azaltılmasının "özel bir aciliyet" arz ettiği vurgulanan açıklamada, mevcut krizin, arzı çeşitlendirerek temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırarak ve enerji verimliliğini artırarak Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltması için acil ihtiyacı ve fırsatı vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının Avrupa'daki boru hattı gazının olası arz kesintilerini azaltmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilikten duyulan derin endişeye de dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle on yılda acil, kısa ve orta vadeli eylemlerde bulunulmasının taahhüt edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2035'e kadar karbondan arındırılmış elektrik sektörüne ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, sınırlı durumlar dışında bu yılın sonuna kadar fosil yakıt projelerine yönelik kamu desteğinin de sona erdirilmesi taahhüt edildi.

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Kaynak: AA

Enerji, Petrol, Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı - Son Dakika
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