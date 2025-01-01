Gabar Dağı'nda 2025 İlk Petrol Sondaj Kuyusu Açıldı

Ekonomi

Gabar Dağı'nda karlar altında günlük 70 bin varil petrol üretimi

2025 yılının ilk petrol üretimi gerçekleştirildi

2025 yılının ilk petrol sondaj kuyusu Gabar Dağı'nda açıldı

ŞIRNAK - 2025'in ilk petrol sondaj kuyusu karlar altında Gabar Dağı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın telekonferans ile gerçekleştirdiği katılım ile açıldı.

Bakan Bayraktar, "Şırnak artık umudun şehri oldu. Oradaki genç kardeşlerimiz petrol mühendisi olmak istiyor. Sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istiyor" dedi.

Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Gabar Dağı gibi bölgeler, hain örgütün adeta üssü konumundaydı. Güvenlik kuvvetleri, yaptıkları başarılı operasyonlar ile bölgede güven ve huzur sağlandı. Ardından yapılan sismik ve sondaj çalışmalarıyla şimdi 76 kulede günlük 70 bin 373 varil petrol çıkartılıyor.

Telekonferans ile açılışa katılan Bakan Bayraktar, 2024 yılı güzel neticelerle başladığını ve öyle de devam ettiğini belirterek, "Türkiye Petrolleri tesislerindeyiz. Bugün burada olduk. Geçtiğimiz yıl biz de oradaydık. Benim için çok müstesna bir yıla giriş oldu 2024 yılı Şırnak'ta. Orada o gün siz yoktunuz ama vekilimiz, komutanlarımız bütün çalışanlarımızla çok özel bir yılbaşıydı bizim için geçtiğimiz yıl ve hamdolsun 2024 yılı da o gün nasıl başladıysak öyle devam etti güzel neticelerle. Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi 70 bin varili aşan biz tabi arkadaşlarımızı zorluyoruz, efendim 70, 80, 90 inşallah 100'lere gitmesini istiyoruz oradaki üretimin en kısa sürede. Ama hakikaten bu gelinen nokta itibarıyla ben hepsini çok tebrik ediyorum. Türkiye Petrolleri'nin, TPİC'in, oradaki emek veren bütün taşeronundan yükleniciye bütün arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Milletim adına onları tebrik ediyorum. Çünkü bu çok büyük bir gayretin neticesi. İşte orada şimdi ekranda görüyoruz arkada kar yağmış. Şırnak'ta Gabar'da kar var ama her ne koşulda olursa olsun orada çalışmaları aksatmadan devam ettirdiler. Dolayısıyla öncelikle bu teşekkürü yapmak istedim"

Petrol üretimi sırasında hayatını kaybeden TPAO personellerini anan Bakan Bayraktar, "Bunun yanı sıra yine geçtiğimiz yıl içerisinde talihsiz bir kaza yaşadık malumunuz. Orada kaybettiğimiz genç İrfan Güler kardeşimi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesini Hakkari'de yine görev başındayken bir kalp krizi neticesinde kaybettik, Bülent Sadioğlu kardeşim, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Biz onların inşallah hatıralarını yaşatacağız. Tabi içinde olduğumuz Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahaları, Şehit Teğmen Akdeniz sahaları, buralar inşallah milletimiz için büyük bir büyük bir umut oldu ama elbette ki Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. Siz de ifade ettiğiniz gibi 3 binin üzerinde istihdam, inşallah üretim rakamlarımız arttıkça 2025 yılı sayın vekilimizin çok yakından takip ettiği, defaatle üzerinde durduğu bu bölge müdürlüğümüzün inşaatına başlayacağımız ve inşallah hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yıl olur."

Şırnak umudun şehri oldu

Şırnak'ın artık umudun şehri olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "İstihdamı artırdığımız, tabi yine çok kısa bir süre içerisinde biz, arkadaşlarımız büyük bir gayretle oradaki petrolü artık bizim İdil-Dörtyol boru hattıyla taşıyacak şekilde devreye aldılar boru hattını. O da çok önemliydi. Bu aslında projenin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Gabar projesi, Şırnak inşallah yeni keşiflerle, 2025 yeni istihdam yılı olsun, 2025 yeni keşiflerin yılı olsun ve tabi yeni üretim rekorları yılı olsun istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ben zatıaliniz tabi çok büyük destek veriyor. Oradaki güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, bütün arkadaşlarımız, onların da gayretleri, onların bizimle çok uyumlu, insicamlı çalışmaları neticesinde güzel hizmetleri milletimize sunuyoruz, sunmaya devam edeceğiz.

Şırnak büyük bir artık umudun şehri oldu. Oradaki genç kardeşlerimiz artık sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani petrol mühendisi olmak istiyor, sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istiyorlar. Burada büyük bir fırsat da var. Biz inşallah bu istihdamı artırarak oradaki gençlerimizin artık yeni hayallerinin, hayata dair umutlarının olduğu bir dünyaya doğru onlara açtığımızı düşünüyorum. Ben bu anlamda tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Şimdiden yeni yılınızı tebrik ediyorum.

Üç aylar başlıyor, onu tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da Şırnak'ta tekrar bir arada olmayı istiyorum. Buradan bütün arkadaşlarım, buradaki ekipteki arkadaşlarım şu anda ekranları başında bizleri izleyen diğer Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bu gece bütün enerji emekçileri yine sahada Sayın Valim, sizler de öyle, sizin işinizde 7/24 sahada olmak. Ben bu anlamda hepsine de tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Oradaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız güzel büyük üretimlerin olduğu bir 2025 olsun diyorum. Hepinize buradan çok çok selamlar" ifadelerini kullandı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ise yaptığı konuşmada 2024 yılında yüzde 44 oranla en çok kalkınma yaşayan şehrin Şırnak olduğunu belirtti. Vali Ekici, "2025 yılını dünyadaki bir çok insan umutla bekliyor. Ama biz Şırnak olarak, Türkiye olarak çok daha ümitliyiz. Belki 2025 yılından en çok ümitlenen yeni yılda en çok heyecanla yeni yılı karşılayan bir şehiriz. Çünkü bugün 70 bin varil petrolü aşmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizlerin liderliğinde milli enerji hamlesi çerçevesinde yaptığımız keşiflerle bugün 70 bin varili aştık. 77'inci kuyumuz 2025 yılının ilk kuyusu olarak arkamızda devreye alacağız. 2025 yılında daha umutlu daha çok keşifler yapacağız. Geçen yıl bugün 30 bin varil bu bölgede petrol üretiliyordu. Bugün 70 bin varili aşmış bulunmaktayız. Bir önceki yıl 8 bindi. Artarak devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin milli enerji hamlesine en çok katkıda bulunacak şehir olarak var gücümüzle çalışmaya liderliğinizde devam edeceğiz. Bugün Şırnak'ta kalkınmanın, umudun, gelişmenin bir tane sembolü var. Bu sembolde Türkiye Petrolleri ve keşfedilen petroller. Geçen yıl Türkiye'de en çok kalkınan şehir Şırnak oldu. Yüzde 44 ile. Tabi ki, bölgede normalleşme ile birlikte buralar yıllar önce terörün kol gezdiği yerlerdi. ve bugün huzur ve güvenin gelmesi ile bu bölgede ekonomik ve sosyal olarak çok büyük kazanımlar elde ettik. En büyük kazanımlar da elde etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2025 yılında liderliğinizde yapacağımız keşifler ile şehrimizi daha çok kalkındıracağız. Ülkemizi daha çok kalkındıracağız. Bugün 3 binden fazla vatandaşımız burada çalışıyor, ekmek kazanıyor. Şırnak'taki bütün gençlerimiz umutla sizden gelecek iş alımına yönelik heyecanla bekliyorlar. Türk gençleri heyecanla bekliyorlar. Artık şehrimizdeki çocuklar petrol mühendisi olmak istiyor. Bunun için sizlere minnettarız. Liderliğinizde Türkiye'yi daha ileriye götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahasındaki 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı yapıldı. 2025 yılın ilk sondaj kuyusu olma özelliğini taşıyan kuyunun açılışına Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim katıldı. Açılışa ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da telekonferans ile bağlandı.