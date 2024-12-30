Gabar Dağı'nda Petrol Üretimi Hızla Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gabar Dağı'nda Petrol Üretimi Hızla Artıyor

Gabar Dağı\'nda Petrol Üretimi Hızla Artıyor

Gabar Dağı'nda günlük 69 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor, 100 bin varil hedefine yaklaşılıyor.

30.12.2024 11:37
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En büyük kara keşiflerinden biri olan ve 1 milyar varil petrol rezervi olan Gabar Dağı'nda sondaj çalışmaları ve petrol üretimi aralıksız devam ediyor. 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilerek 100 bin varil hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

Türkiye, enerji güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla petrol keşif ve üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin petrol arama ve çıkarma faaliyetleri, hem iç enerji ihtiyacını karşılama hem de bölgesel enerji dengelerini şekillendirme açısından kritik bir önem taşıyor. Petrol keşiflerinin en önemlisi olan ve Türkiye'nin petrol dağı olarak anılmaya başlanan Gabar Dağı'nda yeni bir rekora imza atıldı. Sondaj çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Gabar'da 76 kuyuda günlük 69 bin varil petrol üretimi gerçekleştirilerek, günlük 100 bin varil üretim hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

3 bin kişinin umut ve değişim merkezi

Gabar sadece bir enerji sahası değil, aynı zamanda bir umut ve değişim merkezi oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar'da yapılan sondaj ve petrol üretiminde 3 bin kişi Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için gece gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gabar Dağı'nda Petrol Üretimi Hızla Artıyor - Son Dakika

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