Galericiler kredilerdeki güncellemelerden memnun - Son Dakika
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Galericiler kredilerdeki güncellemelerden memnun

27.04.2022 15:01
Galericiler kredilerdeki güncellemelerden memnun

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç kredilerindeki güncellemelerin piyasayı rahatlattığını söyledi.

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç kredilerindeki güncellemelerin piyasayı rahatlattığını söyledi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Galericiler olarak araç kredilerinde yapılan güncellemelerden memnun olduklarını altını çizen Yurtlu, piyasanın biraz rahatladığını dile getirdi. Yurtlu, "Kredilerdeki güncellemeler piyasayı biraz rahatlattı. 400 bin TL'ye kadar olan araçlarda artık yüzde 70'ine kadar kredi kullanılabilecek. 400-800 arasında yüzde 52'sine, 800-1 milyon 200 arasına ise yüzde 30'una kadar kredi kullanılabilecek imkan oluştu. Bu piyasaya nefes aldırdı. Bununla birlikte piyasa ufak bir hareket oluştu. Ardından ise Rusya- Ukrayna savaşı gündeme gelince tekrar bir durağanlaştı. Yapılan bu hareket piyasayı etkileyecek. Faiz oranları da ay bazında arttı. 400 bin TL'ye kadar olan araçlarda 48 aya, 400-800 arasında 36, 800-1 milyon 200 arasında 24 aya, 1 milyon 200 üzerinde de 12 aya çıkartıldı. Araç fiyatları çok arttığından milletin de alım gücü azaldı. Fiyatlamalar artıp, kredi imkanları da daralınca ciddi bir durağanlık olmuştu. Bu kredilerdeki hem vadenin uzatılması hem de kredi oranların yüzde 70'e çıkmasından dolayı hareketlilik sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Ahmet Yurtlu, Tragger, Kayseri, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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