Üye Girişi
Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı

10.11.2021 12:11
Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı

Garanti BBVA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın davetiyle Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) Türkiye'den katılan heyette yer aldı.

Garanti BBVA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın davetiyle Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) Türkiye'den katılan heyette yer aldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, iklim değişikliğini masaya yatırıldığı ve ülkelerin bununla nasıl mücadele edeceğinin tartışıldığı COP26'nın Türkiye Pavilyonu'nda Bankaların Perspektifinden Sürdürülebilir Finans oturumuna katıldı. Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdür ve Sürdürülebilir Finans Başkanı Sonja Gibbs moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda finans sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve Türkiye'nin sürdürülebilir finans piyasasının gelişimine yönelik somut adımları detaylandırıldı.

Açıklamaya göre, Edin, söz konusu oturumda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşabilmek için küresel olarak yıllık 5-7 trilyon ABD doları yatırım gerektiğini vurgulayarak, "Temiz Enerji" ihtiyacını karşılamak için 2030'a kadar genel finansman gereksiniminin ise küresel olarak yılda 1,3 ila 1,4 trilyon ABD doları olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Bu durumun da gelişmekte olan ülkelerde toplamda her yıl en az 2,5 trilyon dolar finansman ihtiyacı anlamına geldiğini vurgulayan Edin, "Kamu ve özel sektör finansal akışlarını yeşil ve sürdürülebilir çabalara doğru yeniden yönlendirerek, iklim değişikliğinin yol açtığı risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir ve bu süreçte yeni istihdam alanları ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yaratabiliriz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışarak 2030'a kadar 12 trilyon ABD doları küresel pazar fırsatı ve 380 milyon istihdam fırsatı yaratma imkanımız bulunuyor. Elbette, finans sektörü de bu dönüşümde kritik rol oynayacak. Çünkü artık sürdürülebilir bankacılık, sorumlu yatırım, etki odaklı varlıkların önem kazandığı bir dünyada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA'nın uzun zamandır sürdürülebilir finansman konusunda çalıştığını belirten Ebru Dildar Edin, şunları kaydetti:

"15 yıldan uzun süredir sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Bankacılık faaliyetlerimizin iklim değişikliğinin etkisine odaklanırken Türkiye'de sürdürülebilir finansman çalışmalarını başlatan ilk banka olduk. Ana hissedarımız BBVA da iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için 2025 yılına kadar 200 milyar Euro finansman sağlamayı taahhüt etti. Garanti BBVA olarak biz de 2025 yılına kadar, artan miktarlarda finansman sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma için 2020 sonu itibarıyla 51 milyar TL'yi aşan finansman sağladık. Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişini kolaylaştırmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak amacıyla iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi 11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:08 Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:53 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı         
12:08
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti         
11:39
Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı         
11:20
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 12:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement