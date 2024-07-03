Gaziantep, 2024 Ocak-Haziran dönemini 4 milyar 789 milyon 66 bin dolarlık ihracatla tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep, 2024 Ocak-Haziran dönemini 4 milyar 789 milyon 66 bin dolarlık ihracatla tamamladı

Gaziantep, 2024 Ocak-Haziran dönemini 4 milyar 789 milyon 66 bin dolarlık ihracatla tamamladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in 2024 Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 789 milyon 66 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Yıldırım, ihracatın geçen yıla göre daralmasının nedenlerinden birinin Kurban Bayramındaki iş günü kaybı olduğunu belirtti. Gaziantep'in yılın ilk yarısında 193 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, rekabet gücünün zayıflamasının yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim gibi unsurlardan kaynaklandığını vurguladı.

03.07.2024 15:34
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Gaziantep, 2024 Ocak-Haziran dönemini 4 milyar 789 milyon 66 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in yılın ilk yarısında 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek ihracatçıları tebrik etti.

Yıldırım, "Gazi şehrimizin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 daralarak 651 milyon 930 bin dolar düzeyinde kaldı. Söz konusu daralmanın en büyük nedenlerinden biri Kurban Bayramındaki iş günü kaybıdır. Açıklanan haziran ayı verilerine göre 6 aylık ihracatımız da 4,8 milyar dolara ulaştı. 2023 ile kıyasladığımızda 6 aylık ihracatta yüzde 3,9 artıdayız. Her türlü zorlu şarta rağmen vazgeçmeden çalışarak Gaziantep'i en fazla ihracat gerçekleştiren 6.kent yapan ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"193 ülkeye ihracat yapıyoruz ama rekabet gücümüz zayıflıyor"

Gaziantep'in yılın ilk yarısında 193 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Bilindiği üzere Gaziantep sanayisinin sektör ve pazar çeşitliliği yüksektir. Yılın ilk yarısında toplam 193 ülkeye ürünlerimizi göndermişiz. Bizim pazar ve üretim çeşitliliğimizi koruyabilmek, artan bir trend ile ihracatımızı, istihdamımızı sürdürmek için ekonomi ikliminin düzelmesi lazım. Başta yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim olmak üzere işletmelerimizi zorlayan unsurlar dış pazarda rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Yılsonu hedeflerimize ulaşabilmek için sorunlar ivedilikle çözüme kavuşmalı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep, 2024 Ocak-Haziran dönemini 4 milyar 789 milyon 66 bin dolarlık ihracatla tamamladı - Son Dakika

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