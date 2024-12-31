Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Desteği Sağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Desteği Sağlanacak

Gaziantep\'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Desteği Sağlanacak

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile kentteki çiftçilere 7 bin ton yem desteği sağlanacağı duyuruldu. Yem desteği ile hayvancılık ve ziraat alanında önemli gelişmeler bekleniyor.

31.12.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından imzalanan protokolle kentteki çiftçilere 7 bin ton yem desteği sağlanacak.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi öncülüğünde çiftçilere 7 bin ton yem desteği sağlanacak. Yem desteği için Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından protokol imzalandı. Şahinbey Belediyesi'nde imzalanan protokolde konuşan Vali Kemal Çeber, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden ve aynı zamanda da Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Çiftçilere verilen desteklerin ülkeye bereket olarak döneceğini anlatan Çeber, "Desteklerle hayvan sayılarımız artacak. Alana çıktığımızda ziraat ve hayvancılık anlamındaki çok güzel gelişmeleri görüyoruz. Tarım ve hayvancılık ihmal edemeyeceğimiz bir alan. Yeni yılda da destekler devam edecektir. Başkan Tahmazoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Küçükbaş hayvan sayısı 55 binden 95 bine çıkmış bulunuyoruz"

Şahinbey'de üretimin sürekli arttığını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Kayıt sisteminde yüzde 100'den fazla artışımız var. Hayvancılıkla uğrayan çiftçi sayımız da 2 bin 500'den 3 bin 502'ye yükseldi. Ekili alanlara baktığımızda 80 bin dekar alandan 300 bin dekar alana çıktık. Artık Şahinbey'de ekilmeyen bir karış toprak kalmadı. Hayvan sayılarına baktığımızda büyükbaş hayvan sayımız 20 binden destekler 39 bine yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısı 55 binden 95 bine çıkmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bugün imzalanacak protokolle hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, dağıttıkları yem miktarının 44 bin 597 ton olarak gerçekleştiğini ve bugün de 7 bin ton küçükbaş ve büyükbaş yem dağıtımı gerçekleştirdiklerini, ödenecek rakamın ise 71 milyon 625 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere her konuda destek verdiğini söyleyerek, "Hayvancılık ülkemizde olmazsa olmaz. Biz de her geçen gün hayvancılığın artmasına yönelik elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere verilecek yem desteği için protokol imzalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Desteği Sağlanacak - Son Dakika

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