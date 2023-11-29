 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı - Son Dakika

Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı

Gaziantep'te yaşayan Halil Taş, 20 yıl önce İstanbul'da bir döviz bürosunda bulduğu hatalı basım 100 doları satışa çıkardı. 20 yıl önce bin dolar teklifini kabul etmediğini belirten Taş, "Sakladım ve değerini kim verirse ona satacağım. Belki 30, belki 50, belki 100 bin dolar ediyordur. Bunu inceleyen kişiler değerini verirse satmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı
29.11.2023 - 11:18,  Güncelleme: 15:44
Abone Ol

Gaziantep'te yaşayan Halil Taş, 20 yıl önce İstanbul'da gittiği döviz bürosunda bir yüzü basılmayan hatalı 100 dolar buldu. 100 dolarlık banknotu önce sahte zanneden Taş, parayı bulduğu döviz bürosu da dahil birçok dövizcide para sayma makinesinden geçirttiği paranın orijinal olduğunu ve hatalı basım olduğunu anladı. Paranın sahte olmadığını söyleyen 64 yaşındaki Halil Taş, 20 yıl önce bulduğu hatalı dolar için bin dolar teklif aldığını, parayı isteyen kişilerin inceleyebileceğini ve ilgilenen koleksiyonculara satabileceklerini söyledi.

Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı

"DÖVİZ BÜROLARINDA TEST ETTİK"

Halil Taş, "İstanbul'da döviz bürosunda destelerin arasından çıktı. O zaman kimse almayınca ben aldım ve sakladım. 20 yıldır bende. Paranın gerçek olup olmadığını öğrenmek için İstanbul'da ve Gaziantep'te döviz bürolarında test ettik ve makinelerden sağlam olarak geçti" dedi.

Taş, "ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamasına göre yanlış basılmış ve bir tanesi de bende. Bu paranın en önemli özelliği ise bir tarafının olup, bir tarafının hiç basılmamış olması. ABD Merkez Bankası'nın hatalı bastığı bir paradır" ifadelerini kullandı.

Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı

"DEĞERİ VERİLİRSE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Parayı değerini verirlerse ilgilenen antikacı ve koleksiyonculara satacağını aktaran Taş, "Ben bu zamana kadar hiçbir yerde değerlendirmedim. Şu anda ise Türkiye'de sadece bende olduğunu düşünüyorum. 20 yıl önce bu para için bin dolar teklif aldım ve daha değerli olacağını düşündüğüm için vermedim. Sakladım ve değerini kim verirse ona satacağım. Belki 30, belki 50, belki 100 bin dolar ediyordur. Bunu inceleyen kişiler değerini verirse satmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı
Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Gaziantep, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı - Son Dakika


16:12
Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
16:02
Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
15:42
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor
15:35
Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
15:35
Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı
15:33
İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü
15:09
Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
15:09
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın

Son Dakika
16:12 Nesli tükenmekte olan balık Tunceli'de yakalandı! Havyarı 2 milyon liraya satılıyor
16:02 Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
15:42 Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Beştepe'de başladı! Yerel seçimde Adana, Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılıyor
15:35 Fatih Terim Fonu'nun sonunu getiren GPS cihazı ortaya çıktı
15:35 Dürüme saç teli koyan kişi güvenlik kamerasına yakalandı
15:33 İstanbul'da fırtına can aldı! 1 kişi hayatını kaybetti, istinat duvarları çöktü, yollar göle döndü
15:09 Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli
15:09 Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi son gün yarın
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak
14:54 TFF'den Ali Koç'u işaret eden Altaylı'ya cevap: Suudi Arabistan'da oynama fikri bize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 16:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hatalı basım 100 dolarını satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement