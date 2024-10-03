Gediz OSB'de Yatırım Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Gediz OSB'de Yatırım Çalışmaları İncelendi

Gediz OSB\'de Yatırım Çalışmaları İncelendi

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve beraberindeki heyet, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yatırım çalışmalarını ziyaret ederek yerinde inceledi. Akel, OSB'nin ilçenin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

03.10.2024 10:14  Güncelleme: 10:18
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden firmaları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

Ziyarete, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'in yanı sıra Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol ve Gediz OSB Müdürü Gökhan Değirmenci de katıldı. Heyet, bölgede faaliyet gösteren ve inşaatı süren birçok tesisi ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde, Gediz'de yatırım yapacak olan 5 firmanın inşaat alanları gezildi. Başkan Akel ve beraberindeki heyet, firmaların gelişimini yerinde inceledi ve yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçenin ekonomik kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Başkan Akel, "Gediz Organize Sanayi Bölgesi, ilçemizin sanayi ve ticaret açısından büyümesinde kilit bir rol üstleniyor. Burada faaliyet gösteren firmalarımızın hızla büyümesi ve yeni istihdam imkanları getirmesi, Gediz için büyük bir kazanç. Amacımız, Gediz'i sanayi ve ticaret açısından daha da güçlendirmek" dedi.

Akel ayrıca, bölgede devam eden yatırımların ilçeye getireceği katkılardan da bahsederek, her yeni tesisin Gediz'in kalkınmasına ivme kazandıracağını belirtti. İstihdamın artırılması ve ekonomik yapının güçlendirilmesi için bu tarz ziyaretlerin ve iş birliğinin süreceğini dile getirdi.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi, son yıllarda artan yatırımlarla dikkat çekiyor. Ziyaret edilen firmalar arasında yer alan 5 firma inşaat sürecinde olup, yakın gelecekte üretime geçmeyi planlıyor. Bölgenin, hem Gediz için yeni iş fırsatları getirmesi hem de sanayi faaliyetleriyle bölge ekonomisini canlandırması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gediz OSB'de Yatırım Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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