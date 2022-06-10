Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti - Son Dakika
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Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti

10.06.2022 01:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecek, talep toplama işlemi ise 15 Haziran'dan itibaren yapılacak. Duyuru sonrası herkes konuyu araştırmaya başlarken, eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, canlı yayında sistemin nasıl işleyeceğini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımların ilkini açıkladı. Buna göre, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecek, talep toplama işlemi ise 15 Haziran'dan itibaren yapılacak.

ESKİ BAKAN CANLI YAYINDA ANLATTI

Bakanlığın açıklamasının ardından herkes devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesinin ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker CNN Türk canlı yayınında söz konusu düzenlemeyi anlattı.

Türker, konu hakkında şunları söyledi:

" Türkiye'nin 2021'den beri kullandığı Borçlanma Kanunu gereği devlet tahviliyle ilgili faiz taleplerini genellikle aracı kurumlar yapıyor. Yapıcı firmalar vardı, 8-9 tane firma, bunlar her yıl başında belirleniyor. Onlar girip tahvilleri alıyorlar, sonra kişileri 2. el piyasasına satıyorlar. Yani bu noktada burada gerçek kişilere yönelik dediği için sermaye yapıcıları yerine doğrudan doğruya şahıslar girip satın alacak.

"ÖNEMLİ OLAN ÖNCE SENEDİN İHRACI"

Şimdi burada diyelim ki 15 Haziran'da açıklama yapılacak ve denilecek ki, hazine bonolarının asgari getirisi şu kadardır. Burada önemli olan önce senedin ihracıdır. Senedin ihracı ana para demektir. Diyecek ki ben bu senedi ihraç ediyorum. İhraç ederken ya bu fon yatırımdaki şirketler aracılığıyla yararlanacak ya da bankalar aracılığıyla yapılacak.

"3 AYDA BİR GELİRİN ÖDENMESİNİ GÖSTEREN KUPONLAR OLACAK"

Kupon ve ara para ödemesinden kasıt o ihraç edilecek bono ya da gelir endeksli enstürmanı her 3 ayda bir gelirlerinin ödenmesini gösteren kuponlar olacak. Siz o kuponları ilgili bankalara vereceksiniz. Sizin hesabınıza o para verilecek.

"BİR ENSTÜRMANA BAĞLANACAK"

Diyelim 5 bin liralık yatırım yapıyorsun. Yatırımın ana parası 5 bin lira. Önce satın almak için talepte bulunuyorsunuz. Bir nevi hisse senedi arzı gibi. Hükümet beklediği rakamın tutarını belirler. Bu talepte bulunanlar arasında paylaştırır. 5 bin liralık alırsanız, yatırım yaparsanız, size 3 ayda bir ne kadar getiri getireceğini bilmiyorsunuz. Bir enstrümana bağlayacak. Örneğin diyecek ki köprü gelirlerine.

"KUPON GETİRİSİ DEDİĞİ 3 AYDA BİR GERÇEKLEŞEN KAR"

Kupon getirisi dediği 3 ayda bir gerçekleşen kar. Sizin karınızı verecek. 3 ayda bir o kuponu verdiğiniz zaman o parayı alacaksınız."

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Son Dakika Ekonomi Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti - Son Dakika


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